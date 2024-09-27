В телеграме нашли бот, который вербует для диверсий жителей Европы с пророссийскими взглядами Бот рекламируют в паблике ЧВК Вагнера, а к его созданию могут быть причастны российские спецслужбы, пишет OCCRP

Жителей стран Европы с пророссийскими взглядами вербуют для шпионажа, поджогов, диверсий и даже убийств в их странах через телеграм-аккаунт , говорится в совместном расследовании международного консорциума журналистов и европейских изданий Delfi, Paper Trail Media, ZDF, а также Der Standard. Представители служб безопасности Европы считают, что такой вербовкой могут заниматься российские спецслужбы.

Журналисты обратили внимание на privet bot, когда в июле 2024 года он среди прочего распространил сообщение о диверсиях в Румынии. К посту было прикреплено видео пожаров в промышленных зданиях, которые, как утверждалось, устроили пророссийские диверсанты. Однако, как оказалось, на всех записях запечатлены давние и не связанные между собой происшествия.

За последний год аккаунт privet bot как минимум восемь раз рекламировали в телеграм-канале Grey Zone, связанным с ЧВК Вагнера и имеющим более полумиллиона подписчиков. Также реклама privet bot появлялась в других, не столь крупных телеграм-каналах, фейсбуке, «ВКонтакте» и на игровой платформе Steam. Во всех сообщениях жителей стран Европы призывали присоединиться к борьбе с западными союзниками Украины.

В попытках узнать больше о том, как европейцев вербуют в соцсетях для пророссийских диверсий, авторы расследования ответили на одно из объявлений privet bot под видом искавшего подработку 26-летнего эстонца Валерия Иванова. Журналисты придумали ему биографию — с подробностями о семье, работе и хобби — создали страницу во «ВКонтакте» и поддельный скан удостоверения личности.

В ходе непродолжительного диалога собеседник Иванова попросил того подтвердить личность, задал вопросы о военном опыте и преступном прошлом, а также о том, умеет ли он пользоваться оружием. Privet bot попросил Иванова подтвердить, что тот осознает «серьезность дел» и готов к «опасным темам», а также пообещал ему по десять тысяч долларов «за миссию» — за шпионаж на военных базах, поджог техники НАТО или гражданской нефтебазы и даже за убийства. Вознаграждение он пообещал перевести криптовалютой «по факту выполнения миссий».

«Смотри, если есть какая-то рлс [радиолокационная станция], то тоже хорошо. Лучше всего [уничтожать] натовские. В целом любые. Вопрос цены. В Эстонии и Прибалтике много пидаров, которые оскверняют могилы русских воинов. 10к за голову. Поищи склады горячего. Гражданские большие нефтебазы. На них могут заправляться хохлы. Большигрузы с цистернами», — перечислял администратор privet bot (авторское написание сохранено — прим. «Медузы»).

При этом собеседник Иванова требовал, чтобы тот находил «цели» самостоятельно, а для начала попросил его попрактиковаться с коктейлем Молотова. Вскоре журналисты прекратили разговор.

Рабочие у здания завода металлургической компании Diehl в Берлине, которое было уничтожено в результате пожара в мае 2024 года. Снимок сделан месяц спустя. Британская Financial Times сообщала , что возгорание на заводе могло произойти в результате диверсии. Diehl среди прочего занимается производством вооружений, в том числе поставляемых в Украину. В компании утверждали, что берлинский завод производит продукцию только для автомобильной промышленности. Sean Gallup / Getty Images

Авторы расследования отмечают, что им не удалось найти связь аккаунта privet bot с конкретными диверсиями в Европе. Но когда они показали переписку Иванова представителям служб безопасности Германии, Эстонии, Австрии и Латвии, некоторые из них подтвердили, что диалог журналистов с privet bot напоминает случаи российской вербовки диверсантов, с которыми они сталкивались. Служба государственной безопасности Латвии не стала комментировать переписку с privet bot, но заявила, что Telegram использовался российскими спецслужбами «в некоторых случаях», которые она расследует.

«Так называемые агенты низшего уровня доступны, быстры и безопасны, — заявил источник журналистов в одном из германских агентства безопасности. — Зачастую они даже не знают, на кого работают, будь то организованная преступная структура или секретная служба. Из-за длинных цепочек посредников сложно сказать, кто именно занимается вербовкой. Этим могут заниматься все три российские спецслужбы».

Представительница эстонской полиции безопасности KAPO Марта Туул считает, что цель подобных атак — «вызвать страх, недовольство и замешательство в обществе». «Успех атаки не измеряется количеством сожженного или разграбленного имущества. Достаточно, чтобы общество запаниковало и усомнилось в работе государства», — пояснила она.

Директор эстонского Международного центра обороны и безопасности Индрек Канник в разговоре с журналистами заявил, что за последние два года в Европе резко возросло количество диверсий и попыток саботажа. Он считает, что показатели успеха у диверсантов, завербованных в соцсетях, крайне низкие, «но и затраты ресурсов минимальны».

Авторы расследования, в свою очередь отмечают, что Россия все же добилась определенных результатов — за последние годы несколько граждан Эстонии, Германии, Польши и других стран были арестованы, а в некоторых случаях и осуждены за шпионаж или диверсии в пользу РФ. Часть из них, в том числе группу людей из Эстонии, завербовали через телеграм и другие соцсети.

Администраторы privet bot не ответили на просьбы журналистов прокомментировать расследование. Telegram во время подготовки материала обновил политику модерации и заблокировал для пользователей в нескольких странах Евросоюза телеграм-канал Grey Zone и более мелкие каналы, которые рекламировали privet bot. Журналисты отмечают, что каналы по-прежнему доступны через браузерную версию Telegram, но не открываются в мобильном и декстопном приложениях мессенджера у пользователей с номерами телефонов ЕС.

«Контент, направленный на подстрекательство других к совершению преступлений, нарушает условия обслуживания Telegram и поэтому удаляется при обнаружении, — заявил журналистам представитель мессенджера Реми Вон. — К сожалению, ни один орган ЕС не уведомил Telegram об этих каналах через официальные контакты для связи, предписанные . Контент, о котором сообщается надлежащим образом, обычно удаляется в течение часа».

Фото на обложке: AFP / Scanpix / LETA