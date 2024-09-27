Ученикам Курска и Курчатова позволили вернуться в школы

Оперативный штаб Курской области принял решение о переводе с 1 октября школ Курска и Курчатова (там находится Курская АЭС) на очно-дистанционный формат обучения, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

Учебный год в этих городах и еще восьми районах Курской области, на территорию которой вторглись украинские войска, начинался в дистанционном формате.

По словам губернатора, в сентябре в учебных заведениях провели «большую работу» для обеспечения безопасности школьников и педагогов: «определены безопасные зоны или заглубленные укрытия, продолжаются оклейка окон бронированной пленкой и укрепление мешками с песком».

Родители учащихся могут при желании оставить детей на дистанционном обучении, написав заявление на имя директора школы. При этом, добавил Смирнов, удаленка сохранится в школах девяти муниципалитетов области, отселенных из-за боевых действий. В первой половине сентября Смирнов сообщал, что с началом наступления ВСУ в Курской области более 150 тысяч человек «переселены в безопасные районы».

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