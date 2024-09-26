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Война Девятьсот сорок шестой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 сентября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- Российские войска атаковали Киев беспилотниками. В Печерском районе Киева из-за падения обломков дрона произошла разгерметизация газовой трубы на первом этаже жилой пятиэтажки, пострадавших нет, сообщил мэр города Виталий Кличко. Также ПВО работала в Оболонском районе.
- В Запорожье в результате обстрела пострадали восемь человек, двое из них госпитализированы, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Среди раненых — 14-летний мальчик. По словам Федорова, российские войска обстреляли территорию промышленного предприятия и жилую застройку, разрушены более 10 домов.
- В Одесской области в результате ночной ракетной атаки погибла 62-летняя женщина, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. Утром российские войска также атаковали Одесскую область беспилотниками, пострадавших нет, добавил он.
- Украинские силы ПВО за ночь сбили четыре управляемые ракеты Х-59/69, которыми российские войска атаковали Одесскую область, и 66 из 78 ударных беспилотников, заявили в Воздушных силах ВСУ. Еще восемь дронов были локационно потеряно, один вернулся в Россию, один оставался в воздушном пространстве Украины. В результате атаки и повреждения критической инфраструктуры была обесточена часть Ивано-Франковска, сообщила Светлана Онищук. Также атакован энергообъект в Николаевской области, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.
- Минобороны России заявило, что за ночь уничтожены семь украинских беспилотников: четыре над Белгородской областью, два над Брянской и один над Курской. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Об одном сбитом беспилотнике также рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков (она в сообщении Минобороны не упоминается). О пострадавших в результате атаки не говорится.
Что еще:
- США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 375 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы (в частности, для HIMARS), противотанковые системы «Джавелин» и бронеавтомобили.
- Украинский «план победы» Зеленского «не впечатлил» администрацию Байдена, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, этот план не предлагает «всеобъемлющей стратегии». «Я не впечатлен, там не так много нового», — сказал WSJ один из высокопоставленных американских чиновников.
- Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал предложение Владимира Путина изменить подходы к применению ядерных сил России «ядерным шантажом». «Кроме ядерного шантажа, в РФ больше нет ничего, никаких других инструментов запугивания мира. Эти инструменты не сработают», — написал Ермак. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление Путина, заявил, что угрозы российскому суверенитету сейчас нет, «но уровень конфронтации» вокруг России сложился «значительный».