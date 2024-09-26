В Подмосковье из парка «Патриот» сбежал срочник с автоматом

В Московской области введен план «Перехват» по поиску вооруженного военнослужащего.

По данным Baza и Mash, в розыск объявлен 19-летний уроженец Рязани, срочник Даниил Ф. из Преображенского полка. Он сбежал со стрельбищ из многофункционального огневого центра в .

При себе у военнослужащего есть автомат с боекомплектом.

Источник «Базы» сообщил, что военный скрылся в сторону леса. Его поиски ведут сотрудники полиции и Росгвардии.