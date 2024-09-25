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Война Девятьсот сорок пятый день. Хроника «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 сентября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- В Пологовском районе Запорожской области в результате российского обстрела погиб 55-летний мужчина, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Еще семь человек ранены при обстреле Запорожья. За сутки российская армия нанесла 397 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области.
- В течение ночи над Украиной сбиты 28 российских беспилотников и четыре управляемые ракеты, заявили в Воздушных силах ВСУ. Российские войска атаковали Харьковскую область зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа, в селе Белая Церковь уничтожен ангар и загорелся трактор, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Также четырьмя ракетами Х-59/69 атакована Одесская область, пострадавших нет.
- В Кривом Роге в больнице умер 50-летний пострадавший, раненный во время ракетного обстрела 21 сентября, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Всего таким образом при атаке погибли четыре человека, включая 12-летнего подростка.
- Украинские дроны в течение ночи атаковали Белгородскую и Курскую область, заявили в Минобороны России. Над каждым из регионов было уничтожено по одному беспилотнику. Губернатор Белгородской области сообщил о сбитой воздушной цели, пострадавших, по его словам, нет.
Что еще:
- Владимир Зеленский выступил на Совбезе ООН и обвинил Москву в подготовке атак на три украинские АЭС. По его словам, для завершения войны Россию можно только принудить к миру. «Путин нарушил очень много международных норм и правил и сам он не остановится. Россия может быть только принуждена к миру — необходимо заставить РФ принять мир, остановить агрессора в этой войне», — сказал Зеленский.
- Встреча Зеленского и Дональда Трампа на этой неделе не запланирована, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя предвыборного штаба Трампа. О возможной встрече говорил сам Трамп, который в ответ на вопрос журналистов, встретится ли он с Зеленским, приезжающим на Генассамблею ООН в США, сказал: «Вероятно, да».
- В Германии 10–12 октября пройдет встреча президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Олафа Шольца, пишет Der Spiegel. Предполагается, что встреча «в формате четверки» будет посвящена в первую очередь обсуждению поддержки Украины.