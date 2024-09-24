Зеленский выступил на Совбезе ООН. Он заявил, что Россию нужно «принудить» к миру, и обвинил Москву в подготовке атак на украинские АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета безопасности ООН. Он заявил, что война должна быть завершена, а не заморожена, отметив, Россию можно только «принудить» к миру.

«Именно поэтому эта война не может просто прекратиться, ее невозможно успокоить переговорами — нужны действия. Я благодарен всем государствам, которые нам помогают спасать жизни нашего народа. Путин нарушил очень много международных норм и правил и сам он не остановится. Россия может быть только принуждена к миру — необходимо заставить РФ принять мир, остановить агрессора в этой войне, нарушителя Устава ООН», — заявил президент Украины (цитата по изданию «Обозреватель»).

По его словам, которые приводит «Украинская правда», Россия «снова пытается уничтожить» украинскую энергетику в преддверии зимы. Зеленский утверждает, что российская армия готовится атаковать украинские атомные электростанции. Он отметил, что у Киева есть доказательства этого, но не привел их.

Украинский президент снова заявил, что война может закончиться только на основе предложенной им «формулы мира».

«Мы знаем, что некоторые в мире хотят разговаривать с Путиным. Мы это знаем. Встретиться, поговорить, побеседовать. Но что они могут от него услышать? Как его огорчает, что мы реализуем свое право на защиту своего народа? Или что он хочет продолжать войну и террор, чтобы никто не подумал, что он ошибся? Это тоже безумие», — цитирует Зеленского «Русская служба Би-би-си».

Издание отмечает, что постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сидел напротив Зеленского на протяжении всего его выступления, но, судя по трансляции, часто смотрел в экран смартфона.

Власти Украины ранее уже утверждали, что российские войска готовят атаки на атомные электростанции. Глава МИД Украины Андрей Сибига говорил, что речь идет об открытых распределительных устройствах атомных станций и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики. Москва не комментировала обвинения со стороны Киева.

Владимир Зеленский с 23 сентября находится в США. Он должен выступить на Генассамблее ООН, а также встретиться с Джо Байденом, Камалой Харрис и Дональдом Трампом, которым представит свой «план победы».

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