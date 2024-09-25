Войска РФ возобновили наступление на Покровск. Что происходит в городе и соседних населенных пунктах, к которым приближаются российские военные Фотографии

Российские войска на этой неделе возобновили наступление на Покровск в Донецкой области и продолжили продвижение к Курахово. Расположенный чуть более чем в 30 километрах от Покровска город Курахово — главный логистический центр ВСУ на юге Донбасса. Войска РФ, как писала «Медуза» в последней сводке о боях, пытаются наступать на Курахово с нескольких сторон. «Медуза» публикует фотографии, показывающие, что происходит в Покровске, Курахово и соседних с ними населенных пунктах, к которым приближаются российские войска.

Украинский военный смотрит из окна автомобиля на дым от взрывов в Покровском районе. 21 сентября 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Операторы дронов из тактической группы «Медоед» 3-го отдельного полка специального назначения Сил специальных операций Украины в Покровском районе. 20 сентября 2024 года Vlada Liberova / Libkos / Getty Images Вид с камеры дрона на Новогродовку в Покровском районе Донецкой области, где находятся российские войска. 20 сентября 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Один из разрушенных российской авиацией мостов в Покровске. 22 сентября 2024 года Vincenzo Circosta / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Покровск. 20 сентября 2022 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Житель Покровска (он решил не эвакуироваться, несмотря на приближение российских войск), пополняет запасы питьевой воды. Централизованное водоснабжение в городе, по которому постоянно наносят удары войска РФ, не работает. 20 сентября 2024 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA Через Покровск проходят эвакуационные маршруты для жителей соседних населенных пунктов. На фото — эвакуированные из Курахово, прибывшие в Покровск, чтобы оттуда отправиться дальше в менее опасное место. 21 сентября 2024 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Уборка осколков и мусора после очередного обстрела Покровска. 24 сентября 2024 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Разрушенный железнодорожный мост в городе Селидово, расположенном менее чем в 20 километрах от Покровска по прямой. В начале сентября ВС РФ обошли с Селидово с востока, чтобы начать наступление на Курахово. 21 сентября 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Центр размещения эвакуированных, организованный благотворительной организацией Stay Safe UA, в Дружковке, Краматорский район Донецкой области. В этом центре принимают жителей Покровского района, вынужденных покинуть свои дома из-за боев. От Дружковки до линии фронта около 20 километров. 24 сентября 2024 года Pierre Crom / Getty Images