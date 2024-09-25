новости
Войска РФ возобновили наступление на Покровск. Что происходит в городе и соседних населенных пунктах, к которым приближаются российские военные Фотографии
Источник: Meduza
Российские войска на этой неделе возобновили наступление на Покровск в Донецкой области и продолжили продвижение к Курахово. Расположенный чуть более чем в 30 километрах от Покровска город Курахово — главный логистический центр ВСУ на юге Донбасса. Войска РФ, как писала «Медуза» в последней сводке о боях, пытаются наступать на Курахово с нескольких сторон. «Медуза» публикует фотографии, показывающие, что происходит в Покровске, Курахово и соседних с ними населенных пунктах, к которым приближаются российские войска.