Россия начала собирать в Ижевске новые ударные беспилотники с китайскими двигателями под названием «Гарпия». За год произведено более 2500 дронов

Россия в 2023 году начала сборку новых ударных беспилотников большой дальности под названием «Гарпия-А1» с использованием китайских двигателей и деталей, пишет Reuters со ссылкой на европейскую разведку и документы, попавшие к журналистам.

Сборкой дронов занимается Ижевский электромеханический завод «Купол», который входит в оборонный концерн «Алмаз-Антей». За год с июля 2023 года он произвел более 2500 беспилотников, свидетельствуют документы, с которыми ознакомились журналисты. Стоимость контракта, заключенного между Минобороны России и «Куполом» в первом квартале 2023 года, как пишет Reuters, составляет более одного миллиарда рублей.

Для производства дронов, по данным разведки, используется бывший цементный завод в Ижевске, который был приобретен «Куполом» в 2020 году.

Из документов следует, что дроны «Гарпия» имеют взлетную массу менее 300 килограммов и максимальную дальность полета 1500 километров. По данным разведки, они похожи на «Шахеды» иранского производства, но отличаются уникальным привинчиваемым оперением и двигателями Limbach L-550 E, которые производятся китайской компанией Xiamen Limbach. Документы, изученные Reuters, свидетельствуют, что российская сторона также закупала у китайских компаний другие детали для сборки на площадке «Купола».

По данным двух источников Reuters в разведке, дроны уже применялись в Украине и привели к повреждению критически важной инфраструктуры, а также к жертвам как среди гражданского населения, так и среди военных.

Собеседники Reuters также показали фотографии обломков «Гарпии», снятых, как утверждается, в Украине. Reuters эти снимки не приводит и пишет, что нашло информацию, «подтверждающую этот вывод», но не смогло независимо подтвердить достоверность изображений.

«Купол» и «Алмаз-Антей» не ответили на запросы о комментариях. В китайском МИД Reuters заявили, что Пекин «строго контролирует» экспорт товаров двойного назначения, включая беспилотники и добавили, что не существует никаких международных ограничений на торговлю Китая с Россией.