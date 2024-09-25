Бывшего мэра Сочи, ушедшего добровольцем на войну, задержали в Луганске

Обновлено. Следствие попросило арестовать Копайгородского, пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, ушедшего на войну добровольцем после отставки, задержали в Луганске, сообщают источники «Интерфакса», РИА Новостей и ТАСС.

По данным собеседников госагентств, Копайгородского этапировали в Москву. В отношении него проводятся следственные действия, причину задержания источники не называют. Где конкретно был задержан бывший мэр, неизвестно.

О задержании Копайгородского также сообщил телеграм-канал Mash. По его информации, в домах у самого Копайгородского и его бывшего заместителя Олега Бурлева, а также в приемной главы Хостинского района Сочи Ивана Савина прошли обыски. Кроме того, как утверждает Mash, в Следственный комитет на допрос вызвали жену Копайгородского Анастасию Гредину (в одном из постов уточняется, что бывшую). Об обысках у Бурлева и Савина также сообщил источник РИА Новости.

Mash выдвигает две версии задержания Копайгородского. По одной его дело может быть связано с «ритуальной ОПГ» бывшего советника Копайгородского Романа Пищура, который брал взятки за места на кладбище, пишет Mash. По другой версии задержание Копайгородского может быть связано с делом об отмывании 600 миллионов рублей вместе с бывшим замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергеем Симоненко, предполагает телеграм-канал.

Mash также пишет, что, по предварительной информации, Копайгородский ушел добровольцем, чтобы избежать уголовного преследования.

Копайгородский, занимавший пост мэра Сочи с 2019 года, объявил о своей отставке в мае 2024 года «в связи с переходом на другую работу». В сентябре агентство РИА Новости сообщило, что бывший мэр отправился добровольцем на войну и находится в Луганской области. Источник портала Sochi1.ru в городском собрании утверждал, что Копайгородский ушел на войну «практически сразу» после отставки. Официальная страница Копайгородского во «ВКонтакте» закрыта, в его телеграм-канале, созданном 15 мая, только один пост от той же даты — ссылка на статью «Комсомольской правды» о его отставке с цитатой: «Всегда буду помогать Сочи, где бы ни находился».