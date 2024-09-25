Reuters: Россия ведет секретные переговоры с йеменскими хуситами о поставке им противокорабельных ракет. Посредником в переговорах выступает Иран

Россия при посредничестве Ирана ведет секретные переговоры с йеменскими хуситами о поставках противокорабельных крылатых ракет П-800 «Оникс» (в экспортном варианте — «Яхонт»), пишет Reuters со ссылкой на западные и региональные источники.

Один из собеседников сообщил, что переговоры начались еще при президенте Ирана Ибрагиме Раиси, погибшем в конце мая во время крушения его вертолета. Два региональных чиновника утверждают, что представители России и хуситов по крайней мере дважды в этом году встречались в Тегеране, а новые встречи ожидаются в ближайшие недели. При этом по данным семи источников Reuters, Россия еще не приняла решения о передаче ракет.

«Иранцы выступают посредниками в этих переговорах, но не хотят подписываться под ними», — сказал источник агентства в западной разведке.

Ракеты П-800 «Оникс» с дальностью полета около 300 километров, по словам экспертов, позволят хуситам точнее поражать коммерческие суда в Красном море и увеличат угрозу для военных кораблей США и Европы. Ранее Россия, как выяснило агентство Reuters, поставила эти же ракеты «Хизбалле».

Три источника Reuters предполагают, что решение о поставке ракет хуситам может быть связано с позицией западных стран, которые обсуждают возможность разрешить Украине бить дальнобойным оружием по целям в глубине России. По словам американского чиновника, делегация США обсудила возможные переговоры России и хуситов с коллегами из Саудовской Аравии. Три собеседника агентства говорят, что саудовцы передали представителям России опасения США по поводу поставок ракет.

Официальный представитель йеменских хуситов Мохамед Абдель-Салам в ответ на вопрос журналистов о переговорах по поводу ракет заявил, что «не имеет понятия» об этом.

В июне Владимир Путин на встрече с представителями информагентств заявил, что в ответ на поставку западного дальнобойного оружия Украине Россия имеет право поставлять свое оружие такого же класса в те регионы мира, где будут «наноситься удары по чувствительным объектам» западных стран.

В начале августа CNN со ссылкой на несколько источников писал, что Россия готовилась поставить йеменским хуситам ракеты и военную технику в конце июля, но в последний момент отказалась от этих планов после предостережений со стороны Саудовской Аравии. По словам источников CNN, российские власти рассматривали вооружение и консультирование хуситов как способ отомстить администрации Байдена за решение разрешить Украине наносить удары по территории России с использованием оружия, предоставленного США.

С ноября 2023 года йеменские хуситы регулярно атакуют морские суда в Красном море. Повстанцы заявляли, что будут атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем и назвала свои действия ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа». Однако нападениям подверглись не только военные корабли, но и множество торговых судов из разных стран. Из-за атак крупнейшие судоходные компании приостановили проход судов через Суэцкий канал или направили их другими маршрутами.

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что нужно знать о хуситах

Кто такие хуситы? Почему США и Великобритания решили их бомбить? И при чем тут война Израиля и ХАМАС? Отвечаем на важные вопросы об эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Очень коротко