новости
Война Девятьсот сорок четвертый день. Хроника «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 сентября читайте здесь.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- Что говорят источники «Медузы» во власти о том, будет ли в России новая мобилизация.
Главное к 12:30
- Министерство обороны РФ утверждает, что российские войска нанесли удар по предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, где производили и обслуживали авиационные газотурбинные двигатели для боевых самолетов ВСУ. Во время брифинга Минобороны сообщило, что в течение суток российские войска поразили два цеха по производству беспилотников и инфраструктуру военного аэродрома.
- В Кремле прокомментировали заявление Владимира Зеленского о близком мире. «Вы знаете, что любая война, она так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, специальная военная операция будет завершена», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что приглашение Украины в НАТО — часть «плана победы» Владимира Зеленского. В офисе президента Украины ранее сообщили, что в «план победы» Зеленского входят пять пунктов. По данным СМИ, реализация первых четырех запланирована с октября по декабрь, пятого — после войны.
- Британская газета The Times выяснила, что ВСУ в феврале 2024 года сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в 170 километрах от линии фронта в Краснодарском крае с помощью советской системы ПВО С-200, а не западной системы Patriot, как предполагали российские «военкоры».
- Правительство Украины выделило 71 миллион 820 тысяч гривен на централизованную печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на распоряжение правительства.
- Норвегия выделит 100 миллионов норвежских крон (8,6 миллиона евро) на эвакуацию тяжелораненых из Украины в Европу, сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.
Главное к утру
- Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 24 сентября российские военные атаковали Украину, применив 81 ударный беспилотник типа «Шахед» и четыре ракеты (одну баллистическую ракету, выпущенную из комплекса «Искандер-М», две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также одну ракету неустановленного типа). Основным направлением удара стали северные и центральные регионы Украины. ВСУ сбили 66 российских дронов в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Еще 13 беспилотников «локационно потеряны», они упали в нескольких регионах Украины.
- В Полтавской области, по сообщениям властей, в результате падения обломков сбитых БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура. Без света остались 20 населенных пунктов. Кроме того, обломки повредили несколько частных домов, пострадавших нет.
- В Черкасской области силы ПВО сбили 20 российских беспилотников, сообщили региональные власти. В Черкассах зафиксировали несколько попаданий на открытой территории, обошлось без пострадавших. В городе Смела из-за падения обломков выбило окна в жилых домах.
- В Николаевской области сбили четыре дрона, заявили власти. В Николаевском районе из-за падения обломков повреждено недействующее хозяйственное сооружение, загорелась сухая трава, возгорание потушили, пострадавших нет.
- В Киевской области, заявили в администрации, из-за падения обломков дронов загорелась трава. Жилая и критическая инфраструктура не повреждены, никто не пострадал. В Сумской области, по данным администрации, сбили девять «Шахедов», о последствиях не сообщается. Власти Кировоградской области заявили, что «последствий не зафиксировано».
Что еще
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война «ближе к завершению», чем многие думают. Об этом он сказал в интервью ABC News во время визита в США. «План победы — это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к завершению войны. Мы просто должны быть очень сильными», — заявил Зеленский.
- В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 24 сентября украинские военные атаковали регионы России, применив 12 беспилотников. Утверждается, что силы ПВО сбили семь дронов в Белгородской области, четыре — в Курской и один — в Брянской.
- Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» в России деятельность украинского «Фонда 24.02». В сообщении ведомства сказано, что фонд сотрудничает с организациями «Легион „Свобода России“» и «Айдар» (обе объявлены в России террористическими и запрещены), активно поддерживает ВСУ, распространяет недостоверные сведения о войне, призывает к терроризму.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
Рассказываем, что говорят источники «Медузы» во власти о том, будет ли в России новая мобилизация. Источники «Медузы» признают, что тема новой мобилизации — очень болезненная. Они крайне осторожно делятся своими предположениями по этому поводу. Гражданские чиновники считают, что военных на фронте достаточно. Тем не менее армия испытывает дефицит личного состава — особенно пехоты.