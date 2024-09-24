Война Девятьсот сорок четвертый день. Хроника «Медузы»

Главное к утру

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 24 сентября российские военные атаковали Украину, применив 81 ударный беспилотник типа «Шахед» и четыре ракеты (одну баллистическую ракету, выпущенную из комплекса «Искандер-М», две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также одну ракету неустановленного типа). Основным направлением удара стали северные и центральные регионы Украины. ВСУ сбили 66 российских дронов в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Еще 13 беспилотников «локационно потеряны», они упали в нескольких регионах Украины.

В Полтавской области, по сообщениям властей, в результате падения обломков сбитых БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура. Без света остались 20 населенных пунктов. Кроме того, обломки повредили несколько частных домов, пострадавших нет.

В Черкасской области силы ПВО сбили 20 российских беспилотников, сообщили региональные власти. В Черкассах зафиксировали несколько попаданий на открытой территории, обошлось без пострадавших. В городе Смела из-за падения обломков выбило окна в жилых домах.

В Николаевской области сбили четыре дрона, заявили власти. В Николаевском районе из-за падения обломков повреждено недействующее хозяйственное сооружение, загорелась сухая трава, возгорание потушили, пострадавших нет.

В Киевской области, заявили в администрации, из-за падения обломков дронов загорелась трава. Жилая и критическая инфраструктура не повреждены, никто не пострадал. В Сумской области, по данным администрации, сбили девять «Шахедов», о последствиях не сообщается. Власти Кировоградской области заявили, что «последствий не зафиксировано».

Шевченковский район Харькова, сентябрь 2024 Yan Dobronosov / Global Images Ukraine / Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война «ближе к завершению», чем многие думают. Об этом он сказал в интервью ABC News во время визита в США. «План победы — это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к завершению войны. Мы просто должны быть очень сильными», — заявил Зеленский.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 24 сентября украинские военные атаковали регионы России, применив 12 беспилотников. Утверждается, что силы ПВО сбили семь дронов в Белгородской области, четыре — в Курской и один — в Брянской.

Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» в России деятельность украинского «Фонда 24.02». В сообщении ведомства сказано, что фонд сотрудничает с организациями «Легион „Свобода России“» и «Айдар» (обе объявлены в России террористическими и запрещены), активно поддерживает ВСУ, распространяет недостоверные сведения о войне, призывает к терроризму.

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