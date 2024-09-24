Российская авиабомба попала в многоквартирный дом в Харькове. Разрушены шесть этажей. Есть погибшие и раненые

В Харькове две российские авиабомбы попали по двум жилым многоэтажным домам в Киевском и Салтовском районах, сообщил глава города Игорь Терехов 24 сентября. В жилом доме в Киевском районе зафиксированы разрушения с третьего по восьмой этаж.

Как заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, три человека погибли и 22 пострадали.

По данным мониторинговых пабликов, в Харькове во время российской атаки прозвучало четыре взрыва. Олег Синегубов рассказал, что есть прямое попадание в одно из многоэтажных зданий, под завалами находятся люди.

Украинские СМИ распространили фотографии поврежденного дома. Судя по фото, разрушены несколько квартир.

Дом, по которому пришелся удар в Киевском районе Харькова, уже обстреливали в начале полномасштабной войны, рассказал Игорь Терехов. По его словам, дом «почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону».

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