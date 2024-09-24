Зеленский: российско-украинская война «ближе к завершению», чем многие думают
Война между Россией и Украиной «ближе к завершению», чем многие думают, заявил в интервью ABC News украинский президент Владимир Зеленский во время визита в США. Он также призвал союзников усилить военную помощь.
«План победы — это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к завершению войны. Мы просто должны быть очень сильными», — сказал Зеленский.
Президент Украины также отметил, что Владимир Путин «боится» операции ВСУ в Курской области. «Это правда. Он очень боится. Потому что его люди увидели, что он не может защитить всю свою территорию», — сказал Зеленский. Он добавил, что только с «сильной позиции» Украина может «подтолкнуть Путина к прекращению войны».
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 22 сентября начал официальный визит в США. В ходе поездки он собирается представить «план победы» Украины президенту США Джо Байден, членам Конгресса, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу. Зеленский также выступит на Генассамблее ООН.
Поездка Зеленского проходит на фоне попыток Киева добиться разрешения прежде всего, от Вашингтона, наносить удары дальнобойным оружием по территории России.