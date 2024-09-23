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Война Девятьсот сорок третий день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 сентября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- В Запорожье 16 человек пострадали в результате российского авиаудара, нанесенного по центру города, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Четверо раненых госпитализированы в состоянии средней тяжести. Повреждены 13 многоэтажек, частные дома и учебные заведения, автомобили.
- В Херсонском районе Херсонской области российский дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль скорой помощи, ехавший по вызову, сообщили в областной прокуратуре. Водитель и фельдшер получили ранения, обоих госпитализировали.
- Над Сумской областью за ночь были сбиты три российских беспилотника «Шахед», сообщили в Воздушных силах ВСУ. Российские войска также запустили по территории Украины две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и еще один дрон, они не достигли целей «из-за активного противодействия РЭБ», добавили в ВСУ.
- Минобороны России отчиталось о восьми сбитых над регионами России украинских беспилотниках. По четыре дрона были сбиты в Белгородской и Курской областях. В городе Губкин Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника повреждены три многоквартирных дома.
- В Белгородской области в течение дня в воскресенье, 22 сентября, в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 15 мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 13 раненых находятся в больницах, двое — в крайне тяжелом состоянии.
- Владимир Зеленский прилетел в США и посетил завод по производству артиллерийских снарядов в Пенсильвании. В Нью-Йорке Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН. Также ожидается, что он встретится с Камалой Харрис и Дональдом Трампом и представит президенту США Джо Байдену план победы Украины. По данным The Times, основные пункты плана — гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, аналогичные членству в НАТО, продолжение операции ВСУ в Курской области, запрос на «специфическое» современное оружие и международная финансовая помощь Украине.