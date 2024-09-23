Ядерные угрозы Кремля «больше никого не пугают», говорят российские чиновники и аналитики The Washington Post: Путину придется искать «более ограниченный» ответ, если Украине разрешат бить дальнобойным оружием по целям в России

Владимир Путин на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле, 15 февраля 2024 года Рамиль Ситдиков / Спутник / РИА Новости / Profimedia

Запад игнорирует «красные линии», установленные Москвой, а участившиеся ядерные угрозы Кремля начали терять свою силу, и поэтому Владимиру Путину приходится искать «более тонкий и ограниченный» ответ в ситуации, когда Украина может получить разрешение бить дальнобойным западным оружием по территории России, пишет The Washington Post со ссылкой на нескольких аналитиков, чиновников и ученых.

Анонимный российский чиновник отмечает, что ядерных угроз со стороны Кремля в последнее время стало больше. «Иммунитет к таким заявлениям уже выработался, и они никого не пугают», — говорит собеседник WP.

«Есть понимание того, что красные линии, проведенные Москвой, игнорируются Западом, и от Москвы должны последовать более весомые и значимые шаги, демонстрирующие серьезность ее намерений», — добавляет российский ученый, связанный с высокопоставленными дипломатами.

С 24 февраля 2022 года российские чиновники разного ранга регулярно говорят о «пересечении красных линий» Западом. Поводом для этого поочередно были поставки в Украину западных танков, дальнобойного оружия и современных истребителей. Однако за этими угрозами ничего не следовало.

как москва отвечала на пересечение «красных линий»

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как москва отвечала на пересечение «красных линий»

Лавров заявил: «Не надо шутить про наши красные линии» Мы не будем шутить, просто констатируем: многие из них давно нарушены. Смотрите сами

При этом сценарий ядерного ответа на действия Запада собеседники WP считают маловероятным. Российский ученый называет его «наименее возможным» из сценариев, потому что он приведет к недовольству со стороны партнеров России из числа стран глобального Юга, а также из-за его небольшой эффективности с военной точки зрения. По его словам, дискуссии на эту тему приводят к недооценке альтернативных вариантов. Он добавил, что поскольку у Запада есть глобальная военная инфраструктура, в ней можно найти множество уязвимых точек.

Основательница французского политического консалтингового агентства R.Politik Татьяна Становая соглашается, что ядерный ответ станет «худшим вариантом» для всех, включая самого Путина. Она считает, что применение ядерного оружия или прямое нападение на территорию стран НАТО будут рассматриваться только в том случае, если Путин почувствует угрозу существованию России, но для этого Запад должен зайти гораздо дальше, чем сейчас.

По словам близкого к Кремлю политолога Сергея Маркова, в высших эшелонах российской армии растет понимание того, что Россия много говорила о «красных линиях», но ничего не сделала. «В какой-то момент нам придется пойти на эскалацию», — добавил он. По его мнению, возможным ответом может быть закрытие посольства Великобритании в Москве и удары по авиабазам в Польше и Румынии, где базируются переданные Украине самолеты F-16.

По мнению почетного профессора военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренса Фридмана, Москва могла бы прибегнуть к диверсионным операциям против военных целей или другой инфраструктуры на Западе или обратиться к прокси-группам наподобие хуситов в Йемене. Он считает, что ядерные угрозы Путина были двусмысленными намеренно. «Это звучит угрожающе, но на самом деле он никогда не говорит конкретно, что он собирается предпринять. Он позволяет нам допускать собственные интерпретации, и люди интерпретируют худшее», — добавляет Фридман.

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