Президент Ирана: мы никогда не одобряли российскую агрессию против Украины. Он отрицает, что Тегеран поставляет ракеты Москве

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отрицает, что Тегеран поставляет Москве баллистические ракеты. По его словам, Иран никогда не поддерживал российское вторжение в Украину. Об этом он сказал журналистам на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, передает The Guardian.

По его словам, Иран хочет провести переговоры со странами Запада по поводу войны в Украине.

«Мы готовы сесть за стол переговоров с европейцами и американцами, чтобы вести диалог и переговоры. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории», — заявил он.

На пресс-конференции 16 сентября Пезешкиан, отвечая на вопрос о предполагаемых поставках ракет России, заявил: «Возможно, в прошлом такие поставки были. Но я могу заверить вас, что с тех пор, как я вступил в должность, таких поставок в Россию не было».

Пезешкиан вступил в должность президента Ирана 30 июля 2024 года.

В начале сентября The Wall Street Journal и CNN сообщили, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности. По информации британской газеты The Times, Россия получила из Ирана партию из более чем 200 баллистических ракет. Согласно украинским разведданным, которые приводит издание, это ракеты «Фатх-300», радиус действия которых достигает 110 километров. Российский корабль доставил ракеты 4 сентября в порт в Каспийском море.

Вскоре о том, что Иран поставил России баллистические ракеты, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. 10 сентября он сказал, что Россия уже получила партию баллистических ракет из Ирана и, вероятно, в ближайшие недели применит их для ударов по Украине. По его словам, десятки российских военнослужащих прошли в Иране подготовку по использованию баллистической ракетной системы «Фатх-360».

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани утверждал, что Тегеран всегда выступал за прекращение военного конфликта России и Украины, а военное сотрудничество между Ираном и Россией «не имеет никакого отношения к украинскому кризису». Он также отрицал поставку ракет и обучение российских военных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о поставках ракет, сказал, что «не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности». Он добавил, что Иран — «важный партнер» России, поэтому Москва и Тегеран развивают «сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая самые чувствительные».

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