Село Большое Солдатское расположено в 20 километрах от Суджи, взятой под контроль украинскими войсками в ходе операции в Курской области. Рядом с Большим Солдатским находится село Мартыновка, которое ВСУ заняли в сентябре после нескольких недель боев. Информации о том, что происходит в российских населенных пунктах, уже более месяца находящихся рядом с линией фронта, крайне мало. Фотографии раздачи гуманитарной помощи жителям Большого Солдатского, распространенные государственным агентством РИА Новости, — одно из немногих фотосвидетельств того, как живут оставшиеся на этой территории жители.

Гуманитарную помощь в Большое Солдатское привез председатель общины мусульман Курской области Иса Салимсултанов. 21 сентября 2024 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Салимсултанов (крайний справа) после начала операции ВСУ в Курской области заявлял, что «победа будет обязательно за нами». Большое Солдатское. 21 сентября 2024 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Эвакуация в Большесолдатском районе, который не граничит непосредственно с Украиной, была объявлена 13 августа. Фотография сделана 21 сентября 2024 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Председатель общины мусульман Курской области рассказал РИА Новости, что помог эвакуировать более 300 жителей приграничных районов. Большое Солдатское, 21 сентября 2024 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

По данным переписи 2020–2021 годов, в Большесолдатском районе проживали около 11 тысяч человек. Точных данных о том, сколько жителей не стали эвакуироваться, власти не сообщают. Большое Солдатское. 21 сентября 2024 года Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

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