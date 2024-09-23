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Раздача гуманитарной помощи в Большом Солдатском — одном из населенных пунктов в Курской области рядом с линией фронта. Фотографии
Источник: Meduza
Село Большое Солдатское расположено в 20 километрах от Суджи, взятой под контроль украинскими войсками в ходе операции в Курской области. Рядом с Большим Солдатским находится село Мартыновка, которое ВСУ заняли в сентябре после нескольких недель боев. Информации о том, что происходит в российских населенных пунктах, уже более месяца находящихся рядом с линией фронта, крайне мало. Фотографии раздачи гуманитарной помощи жителям Большого Солдатского, распространенные государственным агентством РИА Новости, — одно из немногих фотосвидетельств того, как живут оставшиеся на этой территории жители.