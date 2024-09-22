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Война Девятьсот сорок второй день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 сентября читайте здесь.
- ВСУ продолжают оборонять курский плацдарм. Но в Донбассе к падению близки сразу несколько украинских «крепостей». Наша традиционная военная сводка
- В России открывают все больше муралов в честь погибших на войне людей. Очередной появился в Балашихе — городе, где жил «военкор» Семен Еремин
Что случилось ночью и утром
- В ночь на 22 сентября Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по Харькову. По данным главы региональной военной администрации Олега Синегубова, город атаковали управляемыми авиабомбами. В результате были разрушены два многоквартирных дома, еще семь домов получили повреждения. Как минимум 21 человек ранен, в том числе трое детей.
- В Воздушных силах ВСУ заявили, что в ночь на 22 сентября ВС РФ атаковали территорию Украины двумя управляемыми авиационными ракетами X59/69 и 80 ударными беспилотниками типа «Шахед». 71 дрон удалось сбить, еще шесть потеряли управление в результате противодействия РЭБ, утверждают в украинской армии.
- Минобороны РФ сообщило об уничтожении этой ночью 15 украинских беспилотников над пятью регионами и Азовским морем. Больше всего дронов, по данным ведомства, средства противовоздушной обороны сбили над Азовским морем — шесть. Остальные БПЛА были нейтрализованы над Ростовской, Курской, Воронежской, Астраханской и Белгородской областями. Губернаторы этих регионов не сообщали о пострадавших в результате падений обломков.
- Российские власти не планируют участвовать во втором «саммите мира», который, по данным президента Украины Владимира Зеленского, может пройти до конца 2024 года. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, даже в случае, если Москву пригласят на форум, мероприятие Кремль проигнорирует, чтобы не столкнуться с «ультиматумом о капитуляции» от имени «мирового большинства».
- Журналисты американской газеты The Wall Street Journal побывали на острове Змеином, который с самого начала полномасштабной войны стал важным символом украинского сопротивления российской агрессии. Бойцы элитного спецподразделения Главного управления разведки «Тимур», в частности, рассказали изданию, что в день, когда остров был освобожден от российских войск, шторм перевернул их моторную лодку и они были вынуждены более суток провести в открытом море на обычной резиновой лодке. Сегодня, по наблюдениям журналистов, Змеиный испещрен следами бомбардировок и завален остатками сгоревшей российской военной техники и обломками разрушенных зданий.
- Владимир Зеленский 22 сентября посетит завод по производству 155-мм артиллерийских снарядов в Скрантоне, штат Пенсильвания, чтобы лично поблагодарить работников предприятия, нараставших объемы производства для обеспечения нужд ВСУ за последний год.