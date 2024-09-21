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Война Девятьсот сорок первый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 20 сентября читайте здесь.
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- «Хватит врать и воевать». 10 лет назад в Москве прошел многотысячный Марш мира — и вот как он выглядел.
- Российское командование предполагало, что ВСУ будут наступать в Курской области. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на документы, захваченные украинскими военными.
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Что случилось ночью и утром
- В Минобороны России утверждают, что в ночь на 21 сентября над российскими регионами уничтожили и перехватили 101 украинский беспилотник. Как пишет ведомство, 53 дрона сбили над Брянской областью, 18 — над Краснодарским краем, пять — над Калужской областью, по три — над Тверской и Белгородской, по одному — над Смоленской и Курской областями. Еще один беспилотник был сбит над Крымом и 16 — над акваторией Азовского моря.
- Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Тихорецком районе из-за падения обломков беспилотника возник пожар, «перешедший на взрывоопасные предметы», после чего началась детонация. Жителей соседнего поселка (его название не приводится) временно эвакуировали. Пострадавших, по словам Кондратьева, нет.
- По данным телеграм-канала Astra, в Тихорецком районе был атакован поселок Каменный, где находится склад с боеприпасами. Также в этом поселке, как пишет Astra, две войсковые части.
- Кроме того, как утверждает Astra, украинские беспилотники атаковали склад боеприпасов, на котором хранился 23-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ), в поселке Октябрьском Тверской области.
- Телеграм-канал Baza пишет, что в Тверской области был атакован Торопецкий район. Глава региона Игорь Руденя сообщил, что беспилотники сбиты на юго-западе области, но не привел никаких подробностей. Октябрьская железная дорога сообщила, что около трех ночи «в связи с инцидентом» в районе станции Старая Торопа эвакуировали пассажиров и персонал вокзала. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Альтернативным маршрутом отправлены поезда Москва — Псков и Санкт-Петербург — Смоленск.
- Российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог. Об этом сообщает председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Как пишет Вилкул, удар нанесли по жилым кварталам в центре города, в результате погибли три человека — ребенок 12 лет и две женщины 77 и 79 лет. Еще три человека получили ранения.
- В результате российской атаки на Кривой Рог в двух частных домах начался пожар (его локализовали за ночь), еще два дома разрушены. По предварительным данным, которые приводит Вилкул, пострадали около 25 частных домов, а также школа, гаражи, легковые автомобили.
- Никопольский район Украины ночью атаковали беспилотниками и обстреливали артиллерией, пишет председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Под обстрел попали город Никополь, а также Покровская и Мировская общины. Ранена 38-летняя женщина, она находится в больнице в состоянии средней тяжести. Повреждены четыре дома и АЗС.
- По данным ВСУ, российские войска атаковали Днепропетровскую область четырьмя баллистическими ракетами «Искандер-М» и пятью управляемыми ракетами. Также ВС РФ запустили 16 беспилотников «Шахед» из Приморско-Ахтарска и Курска, утверждает украинское командование. Пять управляемых ракет и 11 «Шахедов» удалось сбить, еще пять беспилотников подавили при помощи РЭБ, пишут украинские военные.
- Канцлер Олаф Шольц в очередной раз заявил, что Германия не будет поставлять крылатые ракеты «Таурус» Украине. «Хотя многие меня убеждали, я не буду поставлять крылатые ракеты, долетающие до Москвы», — заявил политик.
- США объявят о поставке крупного пакета оружия Украине уже на следующей неделе, пишет издание CNN. Однако, по словам двух официальных лиц США, которые приводят журналисты, поставка вооружения, скорее всего, будет отложена из-за нехватки запасов Пентагона. CNN пишет, что новый пакет помощи будет «значительно больше» предыдущих, которые колебались на уровне около 200 миллионов долларов.
- США рассматривают возможность поставки Украине ракет средней дальности для истребителей F-16, пишет Politico. Такие ракеты могут поражать цели на расстоянии 70 миль (около 112 километров), что позволит Киеву успешнее атаковать линии обороны и склады оружия на передовой, сообщает издание. При этом Politico отмечает, что новые ракеты не обладают той дальностью полета, о которой просил Киев.