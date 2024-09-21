Нет войне! 10 лет назад в Москве прошел многотысячный Марш мира. «Хватит врать и воевать»
21 сентября 2014 года — 10 лет назад — в Москве и других городах России прошли антивоенные марши.
В Москве демонстранты прошли от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова. Акция была согласована властями города. В ней приняли участие партии «Яблоко», «РПР-Парнас» и другие представители российской оппозиции.
Акцию поддержал Алексей Навальный, находившийся в тот момент под домашним арестом по делу «Ив Роше». «Этот марш впервые объединил всю демократическую оппозицию», — говорил тогда сопредседатель «РПР-Парнас» Борис Немцов.
«В толпе можно было найти и националистов, враждебно поглядывающих на активистов с украинскими флагами, и либералов с плакатами „Верните российских солдат домой!“, и анархистов, выступающих против любой войны в принципе», — писал «Коммерсант».
Участникам марша пытались помешать люди с символикой так называемой Новороссии, самопровозглашенных ЛНР и ДНР и георгиевскими ленточками, называвшие акцию «Маршем иуд» и «Маршем предателей». Между участниками антивоенного марша и теми, кто пытался им помешать (среди них были активисты SERB), произошло несколько стычек. Однако в целом марш прошел без серьезных инцидентов.
ГУ МВД России по Москве оценило число участников шествия в пять тысяч, Сергей Митрохин из «Яблока» говорил о 50 тысячах участников, Борис Немцов — о 100 тысячах. «Посмотрите, сколько людей и какие прекрасные лица», — писал в фейсбуке лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев (цитата по РБК).
Следующей массовой акцией оппозиции стал марш памяти Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 года возле Кремля.