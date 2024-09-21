Нет войне! 10 лет назад в Москве прошел многотысячный Марш мира. «Хватит врать и воевать»

21 сентября 2014 года — 10 лет назад — в Москве и других городах России прошли антивоенные марши.

В Москве демонстранты прошли от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова. Акция была согласована властями города. В ней приняли участие партии «Яблоко», «РПР-Парнас» и другие представители российской оппозиции.

Акцию поддержал Алексей Навальный, находившийся в тот момент под домашним арестом . «Этот марш впервые объединил всю демократическую оппозицию», — говорил тогда сопредседатель «РПР-Парнас» Борис Немцов.

«В толпе можно было найти и националистов, враждебно поглядывающих на активистов с украинскими флагами, и либералов с плакатами „Верните российских солдат домой!“, и анархистов, выступающих против любой войны в принципе», — писал «Коммерсант».

Участникам марша пытались помешать люди с символикой так называемой Новороссии, самопровозглашенных ЛНР и ДНР и георгиевскими ленточками, называвшие акцию «Маршем иуд» и «Маршем предателей». Между участниками антивоенного марша и теми, кто пытался им помешать (среди них были активисты ), произошло несколько стычек. Однако в целом марш прошел без серьезных инцидентов.

ГУ МВД России по Москве оценило число участников шествия в пять тысяч, Сергей Митрохин из «Яблока» говорил о 50 тысячах участников, Борис Немцов — о 100 тысячах. «Посмотрите, сколько людей и какие прекрасные лица», — писал в фейсбуке лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев (цитата по РБК).

Следующей массовой акцией оппозиции стал марш памяти Бориса Немцова, в феврале 2015 года возле Кремля.

Евгений Фельдман

Nikolay Vinokurov / Alamy

Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Илья Яшин (в центре) на «Марше мира». В 2022 году Яшина приговорили в России к восьми с половиной годам колонии по делу о «фейках» об армии. 1 августа 2024 года он был освобожден в рамках обмена заключенным Oleg Kozyrev / Alamy

Евгений Фельдман

Провокаторы из SERB рвут флаг Украины на Марше мира Евгений Фельдман Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Евгений Фельдман

Поэт Орлуша (Андрей Орлов), политики Михаил Касьянов, Борис Немцов и Владимир Кара-Мурза (слева направо). Орлов уехал из РФ в Грузию еще до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и продолжил публично критиковать российские власти. Касьянов покинул Россию в июне 2022 года, в ноябре 2023 года его объявили в России «иностранным агентом». Немцов был убит в феврале 2015 года. Владимир Кара-Мурза пережил две попытки отравления — в 2015 и 2017 годах, — как выяснили журналисты, его, вероятно, пытались убить те же сотрудники спецслужб, которых подозревают в отравлении Навального. Политик провел в заключении два с половиной года — в 2023 году его приговорили к 25-летнему заключению, суд посчитал его виновным в распространении «фейков» об армии, «осуществлении деятельности нежелательной организации», «государственной измене». В 2024 году Кара-Мурза оказался в списке на обмен между РФ и странами Запада Илья Питалев / ТАСС / Profimedia

Евгений Фельдман Евгений Фельдман

Евгений Фельдман

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию Евгений Фельдман

Максим Змеев / Reuters / Scanpix / LETA

Евгений Фельдман