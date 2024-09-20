Война Девятьсот сороковой день. Хроника «Медузы»

Сегодня 940-й день полномасштабной российско-украинской войны. В этой хронике «Медуза» продолжает следить за боевыми действиями и связанными с ними событиями в остальном мире.

Что происходило 19 сентября

Война Девятьсот тридцать девятый день. Хроника «Медузы»

Что происходило 19 сентября