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Война Девятьсот сороковой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 19 сентября читайте здесь.
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- В Украине готовят законопроект о регулировании телеграма. Его собираются заблокировать?
Что случилось ночью и утром
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев. «Скоро начнется отопительный сезон, и Россия продолжает нацеливаться на энергетическую инфраструктуру. Мы поможем Украине в ее смелых усилиях. Я приехала, чтобы обсудить поддержку Европы: от приготовлений к зиме до обороны, от процесса вступления в ЕС до прогресса в вопросе займов от G7», — написала она в иксе.
- В Черкасской области за ночь сбили 13 беспилотников. В двух случаях из-за падения обломков загорелась лесная подстилка, сообщил глава военной администрации области Игорь Табурец. В Львовской области уничтожен один дрон. По данным местных властей, в результате падения обломков возник пожар в одном из сел — загорелось помещение бывшего колхоза. Возгорание оперативно потушили. Повреждены три автомобиля, в жилых домах неподалеку выбиты окна.
- В Харьковской области утром под обстрел российских РСЗО попала ферма в селе Шестаково Чугуевского района. Ранены два человека, их госпитализировали.
- В аннексированной ДНР ночью из-за обстрела произошел пожар в Горловке. Прибывших на место происшествия сотрудников МЧС атаковали несколько беспилотников. Спасатели укрылись от удара. Повреждена пожарная автоцистерна. Кроме того, в результате удара ВСУ по фуру в центре города погибли двое мирных жителей, утверждает назначенный Россией мэр Горловки Иван Приходько.
- Минобороны РФ заявило, что за ночь дежурные силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью.
- Войска РФ продолжают наступление в Донбассе. По данным украинского OSINT-проекта DeepState, российские военные продвинулись возле поселка Нью-Йорк, сел Ивановское и Галицыновка, а также в городе Торецке.
- МИД Украины заявил о недопустимости компромиссов относительно территориального статуса Крыма. «Крым — это центр тяжести европейской архитектуры безопасности. Ее полноценное восстановление возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров», — заявили дипломаты. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать полуостров под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума.
- Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции, которые направлены против шестерых физических и более 40 юридических лиц из Ирана, Китая и России. В числе прочих под санкции попали Завод судовой светотехники «Маяк» и Казанский государственный пороховой завод.
- В Одессе снесут памятник Александру Пушкину. По словам главы областной администрации Олега Кипера, все соответствующие распоряжения уже подписаны. Мэр Одессы Геннадий Труханов ранее выступал против сноса, отмечая, что бюст является культурным наследием и установлен жителями города на собственные средства.