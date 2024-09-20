Правительство РФ опубликовало список стран, политика которых «навязывает неолиберальные установки, противоречащие традиционным российским ценностям». Список опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень вошли 47 государств. В их числе — все страны Евросоюза, а также США, Великобритания, Япония, Украина. В список также попал Тайвань, независимость которого РФ официально не признает.

Граждане стран, попавших в список, смогут получить разрешение на проживание в РФ, если они пострадали от «навязывания неолиберальных деструктивных установок» правительствами своих стран.

С 2021 года власти РФ ведут официальный список «недружественных стран». Сейчас в нем почти 50 государств.