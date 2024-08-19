Путин подписал указ о «гуманитарной поддержке» иностранцев, «разделяющих традиционные ценности». Им упростят переезд в Россию

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Документ, подписанный 19 августа, размещен на сайте портале правовой информации.

Указ принят «в целях защиты основополагающих прав и свобод человека, поддержки лиц, сделавших свободный выбор в пользу духовной, культурной правовой связи с Российской Федерацией», говорится в документе.

Своим указом Путин разрешил в исключительных случаях предоставлять иностранцам и людям без гражданства без учета утвержденной квоты и документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ.

Такое право, сказано в документе, могут получить иностранцы и люди без гражданства, «изъявившим желание переехать в РФ для проживания из иностранных государств… по мотивам непринятия реализуемой этими государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

В указе отмечается, что перечень стран, которые «навязывают деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным ценностям», должно утвердить правительство РФ по представлению министерства иностранных дел.

Путин поручил, чтобы диппредставительства РФ выдавали однократные визы сроком на три месяца тем, кто подаст заявление о выдаче разрешения на временное проживание на основании «неприятия политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки».

Большинство положений указа вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Владимир Путин в ноябре 2022 года утвердил «основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В документе сказано, что традиционные ценности — «это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России». К таким ценностям отнесли 17 понятий, — «высокие нравственные идеалы» и «историческая память и преемственность поколений».

Госдума в июле 2024 года приняла пакет законов, вводящих новый специальный режим высылки в отношении мигрантов. Поправки, в частности, обязывают мигрантов не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику РФ, а также «уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе представления о браке как союзе мужчины и женщины».