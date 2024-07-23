Депутаты Госдумы России приняли сразу во втором и третьем чтении пакет из трех законов, которые вводят новый специальный режим высылки в отношении мигрантов, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Поправки вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Они, в частности, определяют, что режим высылки применяется для обеспечения выезда из России мигрантов или для того, чтобы они получили законные основания для пребывания в стране. Режим высылки предусматривает ограничения отдельных прав и свобод мигранта, а также применения к нему мер федерального государственного контроля.

Режим высылки будет действовать в отношении мигрантов, чьи документы истекли или были аннулированы, а также иностранцев, которые совершили правонарушение, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, нелегальных мигрантов или иностранцев, совершивших правонарушение, внесут в специальный реестр, а сами они должны будут сообщать о своем местонахождении полицейским.

«Кроме того, мигранты в режиме высылки не смогут приобретать жилье или машины, брать кредиты, вступать в брак и свободно перемещаться по стране», — рассказал спикер Госдумы, заявив, что режим высылки «позволит избежать серых и мошеннических схем легализации» мигрантов.

Действие режима высылки будет прекращено после исключения иностранца из специального реестра по оснований. При неоднократном нарушении требований контроля в режиме высылки может быть принято решение о депортации иностранца. «Вместе с тем упрощается и процедура принятия решения о высылке: отдельные полномочия будут переданы от судов к полиции», — добавил Володин.

Поправки также предусматривают обязанности, которые иностранный гражданин должен соблюдать, находясь в России. Среди прочего, один из принятых законов обязывает мигрантов бережно относиться к окружающей среде, не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику РФ, а также «уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе представления о браке как союзе мужчины и женщины».

Кроме того, срок временного пребывания иностранных граждан в России уменьшится до 90 суток в течение года. Сейчас иностранцы, имеющие право на безвизовый въезд в Россию, могут находиться в стране в течение 90 суток суммарно в течение 180 дней, а прибывшие по визе — в течение срока действия визы.

Читайте также

Россия пытается отправить на войну с Украиной как можно больше мигрантов из Центральной Азии — в обмен на гражданство или «в довесок» к нему Что об этом думают мигранты? Репортаж The Beet

Читайте также

Россия пытается отправить на войну с Украиной как можно больше мигрантов из Центральной Азии — в обмен на гражданство или «в довесок» к нему Что об этом думают мигранты? Репортаж The Beet