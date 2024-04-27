В Госдуме предложили, чтобы иностранцы при въезде в Россию подтверждали, что уважают брак «как союз мужчины и женщины»

Группа Госдумы от всех пяти думских фракций внесла на рассмотрение парламента поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Авторы законопроекта, опубликованного 27 апреля на сайте Думы, предложили ввести обязанности, которые иностранный гражданин должен соблюдать «для сохранения права на въезд в РФ, пребывание (проживание) на территории РФ».

Согласно законопроекту, иностранец обязан воздерживаться от деятельности в ущерб интересам РФ, соблюдать Конституцию и законы РФ, в том числе бережно относиться к окружающей среде, не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю политику РФ, а также «уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе представления о браке как союзе мужчины и женщины».

«бережно относиться к окружающей среде, природным ресурсам, материальным и культурным ценностям РФ»,

«уважать многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни населения РФ»,

«не препятствовать реализации прав и свобод граждан РФ, деятельности органов публичной власти РФ и их должностных лиц»,

«не вмешиваться во внешнюю и внутреннюю государственную политику РФ»,

«уважать традиционные российские духовно-нравственные ценности, в том числе представления о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, соблюдать требования о недопустимости пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и искажения исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества и его вкладе в победу над фашизмом»,

«воздерживаться от финансирования и иного содействия деятельности, нарушающей вышеуказанные положения, и вовлечения в нее иных граждан».

Один из авторов законопроекта, первый замглавы фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин заявил «Интерфаксу», что проект закона подразумевает, что иностранные граждане будут письменно подтверждать соблюдение взятых на себя обязанностей, чтобы иметь право въезда в РФ.

«Это будет письменное обязательство, в случае нарушения которого может быть применен режим высылки», — сказал Вяткин журналистам.

Предложенный законопроект вводит новый миграционный режим высылки. Его предлагается устанавливать в отношении иностранцев, не имеющих права законно находиться в РФ. Это может быть связано как с истечением срока временного пребывания в России или миграционных документов, аннулированием разрешения на временное проживание, вида на жительство, так и с совершением противоправных действий.

Новый режим высылки подразумевает, что права иностранца ограничены, а к нему применяются расширенные меры контроля за его местонахождением в России. Так, авторы документа предлагают запретить иностранным гражданам выезжать за пределы города, переводить деньги, вступать в брак и управлять автомобилем. Также по требованию исполнительной власти иностранец обязан будет сообщить о своем местонахождении, если не может явиться в МВД лично — в том числе с помощью фотографии «с отметкой о геолокации». При этом решение о депортации суд сможет принять в случае, если человек дважды (или больше раз) нарушит запреты, прописанные в законопроекте.

менять место жительства,

выезжать за пределы региона,

управлять транспортными средствами,

получать водительские права,

приобретать или продавать имущество,

заключать брак,

учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя;

заключать кредитный договор,

открывать банковские счета,

осуществлять переводы денежных средств,

другим способом распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах в банках и других кредитных организациях РФ, за исключением покупки товаров из расчета 30 тысяч рублей в месяц и проездных документов для выезда из РФ.

Авторы законопроекта предложили для борьбы с незаконной трудовой деятельностью в РФ уменьшить срок временного пребывания иностранных граждан в России до 90 суток в течение года.

Сейчас иностранцы, имеющие право на безвизовый въезд в Россию, могут находиться в России в течение 90 суток суммарно в течение 180 дней, а прибывшие по визе — в течение срока действия визы.