Россия нанесла удар по пансионату для пожилых людей в Сумах. Фотографии

Сумы находятся в 30 километрах от границы с Россией. После начала полномасштабной войны российские войска постоянно наносят удары по этому украинскому городу, а после того, как ВСУ начали операцию в Курской области, обстрелы Сум значительно усилились. 17 сентября «Медуза» опубликовала большой фоторепортаж из Сум и рассказы жителей города. 19 сентября город вновь оказался под ударом российских войск, которые сбросили авиабомбу на пансионат для пожилых людей, где находились около 300 человек, в том числе более 220 постояльцев. В пансионате погибла женщина, 13 человек получили ранения. Посмотрите на фотосвидетельства последствий этого авиаудара — одного из многих, которые войска РФ наносят по Сумам.

Спасатели эвакуируют людей из пансионата для пожилых Denys Kryvopyshyn / cukr.city / Global Images Ukraine / Getty Images

Denys Kryvopyshyn / cukr.city / Global Images Ukraine / Getty Images

По данным военной администрация Сумской области, в момент авиаудара в пансионате находился 221 постоялец, в том числе 87 маломобильных людей Denys Kryvopyshyn / cukr.city / Global Images Ukraine / Getty Images

Denys Kryvopyshyn / cukr.city / Global Images Ukraine / Getty Images

Здание пансионата для пожилых людей после российского авиаудара Denys Kryvopyshyn / cukr.city / Global Images Ukraine / Getty Images

Denys Kryvopyshyn / cukr.city / Global Images Ukraine / Getty Images

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