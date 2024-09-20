Кадыров заявил, что отправил два электромобиля Cybertruck «в зону СВО». Еще один, по его словам, накануне «удаленно отключил» Илон Маск

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в «зону » отправлены два электромобиля Cybertruck.

«Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев. Мобильность, удобство, маневренность — такие качества электромобиля тут очень востребованы. Удаленное отключение их не коснулось. Машины работают штатно и без сбоев», — написал Кадыров.

На видео, опубликованном главой Чечни, две машины с установленными на них пулеметами и бойцами в камуфляже едут по проселочной дороге в лесу. Где снято видео — неизвестно.

В середине августа Кадыров написал, что «получил» от главы Tesla Илона Маска автомобиль Cybertruck и опубликовал видео, где он едет по Грозному на электромобиле, на крыше которого установлен пулемет. Маск, отвечая на пост об этом в соцсети X, написал его автору: «Ты серьезно такой отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это потрясающе».

19 сентября Кадыров сообщил, что Маск «удаленно отключил» Cybertruck, который «прекрасно справлялся с боевыми задачами». «Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?» — написал Кадыров.