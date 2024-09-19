Кадыров заявил, что Илон Маск «удаленно отключил» Cybertruck, на который установили пулемет

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что якобы подаренный ему электромобиль Cybertruck, на который он установил пулемет, был удаленно отключен. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По мнению Кадырова, это сделал глава Tesla Илон Маск. Глава республики заявил, что после оснащения автомобиля пулеметом его отправили на « ».

«Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа. Так вот, недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?» — говорится в посте.

В середине августа в телеграм-канале Рамзана Кадырова появился в пост, в котором глава Чечни утверждал, что получил от Маска электромобиль Cybertruck. Он опубликовал кадры, где он едет на Cybertruck по Грозному. На крыше машины установили пулемет.

Позже Илон Маск заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck. «Ты серьезно такой отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это потрясающе», — написал Маск в принадлежащей ему соцсети X, комментируя пост журналиста Сэта Абрамсона. В другом сообщении Маск добавил: «Ты — еще один пример, как устаревшие медиа врут».

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