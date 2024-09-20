«Би-би-си» и «Медиазона» поименно установили 70 тысяч погибших российских военных. Чаще всего теперь погибают добровольцы

«Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» поименно имена 70122 российских военных, погибших на войне в Украине с февраля 2022 года.

Как отмечает «Би-би-си», к середине 2024 года образ среднестатистического погибшего изменился: если в начале войны типичным погибшим военнослужащим был молодой контрактник, то сейчас чаще всего гибнут мужчины в возрасте от 40 лет, зачастую без боевого опыта и спецподготовки.

С армией на момент начала войны не были связаны более половины из 70 тысяч установленных погибших. С сентября 2024 года потери добровольцев стали превышать потери заключенных и мобилизованных. Самому возрастному погибшему добровольцу был 71 год, а всего на войне погибли 250 добровольцев в возрасте старше 60 лет.

«Би-би-си» и «Медиазона» делают вывод, что именно набор добровольцев сейчас является основным способом пополнения рядов российских военных, находящихся в Украине. В то же время, значение подразделений, составленных из заключенных, снизилось, так как человеческий ресурс этой категории постепенно исчерпался.

С 2024 года власти РФ все активнее пытаются привлечь на фронт добровольцев, чтобы восполнить потери. С 1 августа президент Владимир Путин своим указом гарантировал им федеральную выплату 400 тысяч рублей при заключении контракта, еще 400 тысяч обычно платят власти регионов.

«Би-би-си» и «Медиазона» предполагают, что составленные ими поименные списки охватывают лишь 45-65% погибших. «Медуза» в начале лета оценивала общее число погибших в 120 тысяч человек.

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