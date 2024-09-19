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Война Девятьсот тридцать девятый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 сентября читайте здесь.
Главные новости ночи и утра
- Российские войска в ночь на 19 сентября запустили по Харьковской области три зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области, одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 из оккупированной части Запорожской области, а также 42 ударных беспилотника типа «Шахед» из Приморско-Ахтарска и Курска. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Силы украинской ПВО сбили все 42 дрона. Кроме того, на восточном направлении сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69. Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.
- Минобороны РФ отчиталось, что за ночь сбило два украинских беспилотника над Курской областью и еще один — над Белгородской.
- Ранним утром 19 сентября войска РФ ударили по Харькову управляемыми авиабомбами, сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. В Индустриальном районе города повреждены здания школы, детского сада и один многоквартирный дом. В Салтовском районе зафиксировано попадание по территории объекта гражданской инфраструктуры. Пострадавших нет. Поздним вечером под обстрел ракетой С-300 попал Шевченковский район Харькова — повреждены окна девяти многоэтажных жилых домов, один частный дом, две хозяйственные постройки. Также утром под обстрелами находились Изюмский и Купянский районы Харьковской области. В Купянске получили ранения средней тяжести три женщины и трое мужчин в возрасте от 50 до 85 лет.
- В Сумах вечером 18 сентября войска РФ нанесли авиаудар по объектам критической инфраструктуры. Областная военная администрация предупредила жителей, что возможны перебои с электроэнергией. В общей сложности за ночь и утро российские военные провели 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксированы 38 взрывов.
- Одна местная жительница погибла и еще две ранены в результаты российских обстрелов Запорожского района, сообщил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров. По его словам, войска РФ нанесли по меньшей мере четыре раза управляемыми авиабомбами по Камышевской и Новоалександровской общинам. Взрывной волной и обломками повреждены частные дома. За минувшие сутки российские военные 161 раз обстреляли 12 населенных пунктов Запорожской области. В военную администрацию поступило 32 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.
Что еще:
- На сайте реестра электронных повесток есть серьезная уязвимость, которая позволяет получить персональные данные любого гражданина РФ — для доступа к информации достаточно знать идентификатор пользователя на «Госуслугах», пишет «Новая газета Европа». В Минцифры отрицают эту информацию. «Данные пользователей портала госуслуг надежно защищены. Взломать портал невозможно», — заявили в министерстве.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США планирует выступить на Генассамблее ООН, а также провести встречи с кандидатами на пост американского президента Камалой Харрис и Дональдом Трампом. По словам собеседников Bloomberg, Зеленский намеревается представить политикам свой план победы, в рамках которого он будет настаивать на членстве Украины в НАТО и Евросоюзе, соглашениях в области экономики и безопасности, а также продолжении поставок более совершенного оружия.
- Посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании. В заявлении дипломатов говорится, что Великобритания «самым решительным образом осуждает беспрецедентную и необоснованную публичную кампанию агрессии России против Великобритании», включая недавнюю высылку шестерых британских дипломатов из Москвы. МИД Великобритании также обвинил Россию в ведении кампании «по подрыву и угрозе безопасности и демократии и сдерживанию поддержки Украины посредством дезинформации и саботажа» и потребовал прекратить эту деятельность.