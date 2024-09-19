Война Девятьсот тридцать девятый день. Хроника «Медузы»

Сегодня 939-й день полномасштабной российско-украинской войны. В этой хронике «Медуза» продолжает следить за боевыми действиями и связанными с ними событиями в остальном мире.

Что происходило 18 сентября

Война Девятьсот тридцать восьмой день. Хроника «Медузы»

Что происходило 18 сентября