МИД Украины выразил возмущение планами показать фильм «Русские на войне» на фестивале в Цюрихе

Документальный фильм «Русские на войне», снятый режиссером Анастасией Трофимовой на линии фронта с российской стороны, по данным швейцарских СМИ, планируют показать на кинофестивале в Цюрихе.

Издание 20 minuten обнаружило «Русских на войне» в расписании показов Zurich Film Festival на 11 октября. В пресс-службе кинофестиваля от комментариев воздержались, пообещав сообщить подробности на пресс-конференции 19 сентября.

В свою очередь МИД Украины выступил с заявлением, в котором «решительно осудил любые попытки предоставить России культурную площадку, на которой можно было бы обелить ее военные преступления, в то время как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев».

Фестиваль в Цюрихе будет проходить с 3 по 13 октября.

Съемки фильма «Русские на войне» проходили в течение семи месяцев в 2023 году на территории аннексированных ЛНР и ДНР. Как рассказывала режиссер картины Анастасия Трофимова, никакого разрешения Минобороны России для этого она не получала. Героями фильма стали российские военные, в основном контрактники. Трофимова называет свой фильм антивоенным.

Впервые «Русских на войне» показали 7 сентября во внеконкурсной программе Венецианского фестиваля. Власти Украины раскритиковали фильм, назвав его «опасным инструментом манипуляции общественным мнением», который «пытается изобразить агрессоров как жертв».

Ленту Трофимовой показывали в Торонто. Закрытый сеанс для журналистов и представителей киноиндустрии проходил на фоне акции протеста. Сеанс фильма для широкой публики был назначен на 15 сентября на кинофестивале TIFF, однако организаторы отменили его «из-за значительных угроз проведению фестиваля и общественной безопасности». Показ «Русских на войне» перенесли на 17 сентября — после официального окончания кинофестиваля.

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