Кинофестиваль в Торонто поставил в расписание показов фильм «Русские на войне». Ранее его отменили из-за протеста украинцев

Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) покажет документальный фильм «Русские на войне», снятый режиссером Анастасией Трофимовой на линии фронта с российской стороны. Показ пройдет уже после окончания смотра.

Как отмечает канадская телерадиокомания CBC, на сайте TIFF указаны сеансы «Русских на войне» во вторник, 17 сентября, в 14:00 и 18:30 по местному времени.

TIFF ранее отменил показ «Русских на войне», назначенный на 15 сентября в Scotiabank Theatre, «из-за значительных угроз проведению фестиваля и общественной безопасности». Полиция подчеркнула, что организаторы приняли решение об отмене показа самостоятельно, а не из-за каких-либо рекомендаций правоохранительных органов.

Судя по расписанию, 17 сентября «Русских на войне» собираются показывать на другой площадке — в TIFF Lightbox.

Решение все-таки показать документальный фильм Анастасии Трофимовой организаторы TIFF на момент публикации новости не прокомментировали.

Фестивальная программа TIFF закончилась 15 сентября объявлением имен лауреатов. Гран-при получил фильм Майка Флэнагана «Жизнь Чака».

«Русских на войне» уже показывали в рамках TIFF, но на закрытом для широкой публике сеансе, организованном для представителей СМИ и киноиндустрии. Перед сеансом, прошедшим 10 сентября, протестующие против показа «Русских на войне» устроили акцию, раздавая брошюры, в которых критиковали попытки фильма «очеловечить военных страны-агрессора». Активно против показа фильма на TIFF выступал генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко.

Съемки фильма «Русские на войне» проходили в течение семи месяцев в 2023 году на территории аннексированных ЛНР и ДНР. Как рассказывала режиссер картины Анастасия Трофимова, никакого разрешения Минобороны России для этого она не получала. Героями фильма стали российские военные, в основном контрактники. Трофимова называет свой фильм антивоенным. В интервью, вышедшем после показа картины в Венеции, она говорила, что ее задачей было показать, что российские военные тоже люди, причем часто сомневающиеся в необходимости этой войны.

«Русские на войне» впервые был представлен 7 сентября во внеконкурсной программе Венецианского фестиваля. Власти Украины раскритиковали фильм, назвав его «опасным инструментом манипуляции общественным мнением», который «пытается изобразить агрессоров как жертв».

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