Брат Азада Кумара, завербованного в российскую армию, показывает на телефоне его фотографию. 28 февраля 2024 года Faisal Bashir / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Власти Индии в середине сентября объявили, что Минобороны РФ уволило из российской армии 45 индийцев, которых ранее обманом заставили подписать контракт и отправили на войну с Украиной. Их вывезли из зоны боевых действий, некоторые уже вернулись в Индию, другие находятся на пути туда. Журналисты «Би-би-си» поговорили с несколькими индийцами, попавшими в российскую армию, о том, что с ними происходило.

Электрик из штата Раджастан Сунил Карва попал в ВС РФ в феврале. По его словам, ни он, ни другие индийцы, подписывавшие контракты вместе с ним, не знали русского языка и не понимали, что подписывают. При этом сам процесс рекрутинга «был крайне быстрым». «Всего несколько подписей и фотографий — и мы там», — рассказал собеседник «Би-би-си».

Карва служил в части, размещенной неподалеку от Бахмута. По его словам, самым тяжелым за несколько месяцев войны для него был момент, когда у него на глазах получил ранение его знакомый из соседней деревни в Раджастане. Перед этим знакомого только что вернули на передовую — всего лишь через 15 дней лечения после предыдущего ранения. Теперь он парализован.

Мохаммед Суфьян из штата Телангана служил в оккупированной части Херсонской области. «Мы практически не отдыхали, а в самом начале я не мог связаться со своей семьей на протяжении 25 дней», — рассказал он «Би-би-си».

В феврале друг Суфьяна погиб во время ракетной атаки — осколок попал ему прямо между глаз, когда их отряд рыл траншею. Суфьян находился в полутора десятках метров от товарища.

По словам собеседника журналистов, после того как он увидел тело погибшего друга, у него «не осталось сил ни на что». Суфьян и другие индийцы записали видео с просьбой забрать их с войны — обращение в итоге увидели в правительстве, после чего МИД страны начал переговоры с российскими властями.

Азад Кумар из Кашмира, который служил вместе с Суфьяном, называет «чудом», что ему удалось вернуться домой. «В одну минуту ты копаешь траншею, а в следующую все вокруг накрывает артиллерийский удар. Это вопрос удачи — попадет снаряд в тебя или в кого-нибудь еще», — описал он происходящее на поле боя.

В феврале Кумар, по его словам, случайно выстрелил себе в ногу во время учений. Его командир обвинил его в том, что он сделал это, чтобы не идти на фронт. Теперь Кумар понимает, что ему повезло: «Я рад, что я не попал в бой. Четыре человека из моего отряда тогда погибли. Я мог бы быть одним из них».

Как пишет «Би-би-си», сейчас известно о 91 гражданине Индии, заключившем контракт с российской армией. Погибли как минимум девять из них.

Большинство из заключивших контракт — молодые малообразованные выходцы из сельской местности, которых при подписании обманули агенты: им обещали, что в России они будут работать охранниками. Сейчас в Индии ведется расследование, 19 вербовщиков арестованы.

Статьи в индийских СМИ о гражданах страны, обманом отправленных на войну, стали выходить весной, тогда же МИД страны начал официально обращаться к Москве с просьбой помочь вернуть их домой. Добиться ответных шагов удалось после того, как в июне Россию посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он поднял этот вопрос на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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