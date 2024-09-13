МИД Индии сообщил, что 45 граждан страны, которых обманом отправили воевать в Украину, уволены из российской армии

45 граждан Индии, которых обманом заставили подписать контракт с Минобороны России и отправили на войну в Украине, уволены из российской армии и вывезены из зоны боевых действий. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на заявление МИД Индии.

По информации ведомства, еще 50 граждан Индии продолжают находиться на фронте. МИД предпринимает усилия «по их спасению и освобождению».

В июле NDTV сообщал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин договорились об увольнении из российской армии граждан Индии, которых обманом отправили на войну в Украине. Собеседники телекомпании утверждали, что Москва согласилась не только уволить индийцев из армии, но и способствовать их возвращению на родину.

Правоохранительные органы Индии отчитывались, что арестовали четверых жителей страны, подозреваемых в причастности к сети по торговле людьми. По версии местных спецслужб, члены этой сети обманом заманивали молодых мужчин в Россию, где их заставляли участвовать в войне против Украины.

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