В Индии арестовали четверых подозреваемых по делу о торговле людьми, которых обманом отправляли воевать на стороне России

Правоохранительные органы Индии арестовали четверых жителей страны, подозреваемых в причастности к сети по торговле людьми, сообщило Центральное бюро расследований (CBI). По версии ведомства, члены этой сети обманом заманивали молодых мужчин в Россию, где их заставляли участвовать в войне против Украины.

Двое подозреваемых Арун Норберт и Йесудас Приян были арестованы 7 мая. Они, как утверждается, непосредственно занимались вербовкой мужчин в индийских штатах Керала и Тамилнад.

Третий арестованный Энтони Майкл Элангован помогал оформлять завербованным визы и покупать авиабилеты в Россию. Четвертый подозреваемый Ниджил Джоби Бенсам работал в РФ переводчиком. Их арестовали еще в конце апреля.

В феврале стало известно, что власти Индии попросили Россию разрешить индийским гражданам, заключившим контракты с армией РФ, уволиться досрочно. Перед этим местные СМИ сообщили, что около 100 граждан Индии могли заключить контракты с российской армией.

В марте власти Инди сообщили, что раскрыли «крупную сеть по торговле людьми», участники которой обманом вербовали молодых мужчин воевать в Украине на стороне России. Не менее 35 граждан Индии были обмануты таким образом. Как минимум двое из них погибли на войне.