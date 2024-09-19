Войска РФ сбросили авиабомбу на пансионат для пожилых людей в Сумах. Один человек погиб, 13 пострадали
Российские военные днем 19 сентября нанесли авиаудар по городу Сумы, попав по зданию пансионат для пожилых людей, сообщила военная администрация Сумской области и Офис генпрокурора Украины.
По данным местных властей, войска РФ сбросили корректируемую авиационную бомбу. Во время обстрела в пансионате находился 221 пациент, из которых 87 — маломобильные.
По последним данным, в результате обстрела погиб один человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуация сообщила о разрушениях на техническом и пятом этажах здания. Спасатели эвакуировали из пансионата 147 человек.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством человека (часть 2 статьи 438 УК Украины).
Минобороны РФ обстрел Сум не комментировало.