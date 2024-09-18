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Война Девятьсот тридцать восьмой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 сентября читайте здесь.
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- Торопец Тверской области атаковали украинские дроны, в результате падения обломков начался пожар, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Телеграм-канал Astra со ссылкой на сообщения местных жителей пишет, что беспилотники атаковали склад с боеприпасами. В телеграм-канале правительства Тверской области появилось сообщение, в котором говорилось, что в Торопце объявлена частичная эвакуация населения с территории, «где ведет работу ПВО и локализуется пожар». Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео взрыва в городе Торопец, сопроводив его комментарием: «Демилитаризация России необходима для прекращения террора».
- Минобороны России отчиталось об уничтожении 54 украинских беспилотников. При этом Тверская область в сообщении ведомства не упоминается. По данным Минобороны, 27 дронов были сбиты над Курской областью, 16 — над Брянской, семь — над Смоленской, три — над Белгородской, один — над Орловской. В Курской области, как сообщил глава региона Алексей Смирнов, были также сбиты две украинские ракеты.
- В Шебекино Белгородской области украинские беспилотники атаковали служебный автобус, ранены четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших доставили в больницу.