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Война Девятьсот тридцать восьмой день. Хроника «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 сентября читайте здесь.

Главное за ночь и утро

  • Торопец Тверской области атаковали украинские дроны, в результате падения обломков начался пожар, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Телеграм-канал Astra со ссылкой на сообщения местных жителей пишет, что беспилотники атаковали склад с боеприпасами. В телеграм-канале правительства Тверской области появилось сообщение, в котором говорилось, что в Торопце объявлена частичная эвакуация населения с территории, «где ведет работу ПВО и локализуется пожар». Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео взрыва в городе Торопец, сопроводив его комментарием: «Демилитаризация России необходима для прекращения террора».
  • Минобороны России отчиталось об уничтожении 54 украинских беспилотников. При этом Тверская область в сообщении ведомства не упоминается. По данным Минобороны, 27 дронов были сбиты над Курской областью, 16 — над Брянской, семь — над Смоленской, три — над Белгородской, один — над Орловской. В Курской области, как сообщил глава региона Алексей Смирнов, были также сбиты две украинские ракеты.
  • В Шебекино Белгородской области украинские беспилотники атаковали служебный автобус, ранены четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших доставили в больницу.
Разрушенный обстрелом купол православной церкви в Новоэкономическом Покровского района Донецкой области, 17 сентября 2024 года
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Здравствуйте. Сегодня 938-й день полномасштабной российско-украинской войны. В новой хронике «Медуза» продолжает следить за боевыми действиями и связанными с ними событиями в остальном мире.

хроника предыдущего дня войны

Война Девятьсот тридцать седьмой день. Хроника «Медузы»

хроника предыдущего дня войны

Война Девятьсот тридцать седьмой день. Хроника «Медузы»