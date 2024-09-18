В России заработал сайт реестра электронных повесток. Пока в тестовом режиме в трех регионах

Сайт Единого реестра воинского учета - Реестрповесток.рф — в тестовом режиме заработал в трех регионах России: Сахалинской области, Республике Марий Эл и Рязанской области.

Как писали сахалинские и рязанские СМИ, для жителей этих регионов сайт начнет работу с 15 сентября. Однако, отмечает «Радио Свобода», первые несколько дней сайт реестра был недоступен.

18 сентября, как обратили внимание СМИ, сайт заработал. Проверить наличие повесток могут жители тестовых регионов, у которых есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

В реестре воинского учета, в частности, должны отражаться сведения о повестках в военкомат. Повестка будет считаться врученной через семь дней с даты ее размещения в реестре.

После доставки повестки призывнику автоматически закроют выезд из России. Если призывник не явится в военкомат в течение 20 дней, к нему начнут применять и другие ограничительные меры, в том числе запрет на регистрацию ИП и выдачу кредитов.

По плану, опубликованному правительством РФ в апреле 2024 года, Минобороны РФ начнет полноценно использовать реестр воинского учета, в том числе рассылая призывникам электронные повестки, с 1 ноября.

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