В России заработал сайт реестра электронных повесток. Пока в тестовом режиме в трех регионах
Сайт Единого реестра воинского учета - Реестрповесток.рф — в тестовом режиме заработал в трех регионах России: Сахалинской области, Республике Марий Эл и Рязанской области.
Как писали сахалинские и рязанские СМИ, для жителей этих регионов сайт начнет работу с 15 сентября. Однако, отмечает «Радио Свобода», первые несколько дней сайт реестра был недоступен.
18 сентября, как обратили внимание СМИ, сайт заработал. Проверить наличие повесток могут жители тестовых регионов, у которых есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах.
В реестре воинского учета, в частности, должны отражаться сведения о повестках в военкомат. Повестка будет считаться врученной через семь дней с даты ее размещения в реестре.
После доставки повестки призывнику автоматически закроют выезд из России. Если призывник не явится в военкомат в течение 20 дней, к нему начнут применять и другие ограничительные меры, в том числе запрет на регистрацию ИП и выдачу кредитов.
По плану, опубликованному правительством РФ в апреле 2024 года, Минобороны РФ начнет полноценно использовать реестр воинского учета, в том числе рассылая призывникам электронные повестки, с 1 ноября.