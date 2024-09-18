Госдума одобрила законопроект, разрешающий подсудимым заключать контракты с Минобороны

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает заключать контракт о прохождении военной службы обвиняемым на этапе судопроизводства.

Авторами документа выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников, а также глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Согласно законопроекту, в период мобилизации, военного положения или в военное время контракт может быть заключен не только с лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, но и с обвиняемыми (подсудимыми) на этапе судебного производства, когда уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу.

На том же заседании Госдума одобрила в первом чтении законопроект об освобождении от ответственности подсудимых, призванных на военную службу. Соответствующий законопроект внес Верховный суд.

Предполагается, что в случае заключения контракта судебное производство по делу подсудимого будет приостанавливаться. Аналогичный механизм предлагается распространить на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, но не вступил законную силу.

Андрей Картополов пояснил, что сейчас контракт с Минобороны могут заключать те, кто находится под следствием или уже осужденные граждане. Одобренные Госдумой законопроекты распространяют этот механизм и на подсудимых.

Согласно законопроектам, уголовные дела подсудимых могут быть прекращены в случае получения ими госнаграды или увольнения с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения.

Адвокат Елена Орешникова в разговоре с РБК отмечала, что принятые законопроекты «существенно» увеличат число людей, которые могут заключать контракт с Минобороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя рассмотрение законопроектов, говорил, что практика отправки осужденных или подозреваемых на войну существует «достаточно давно». «Достаточно давно уже начала практиковаться такая система службы, и, конечно, очень многие нюансы нуждаются в правовом оформлении. Вот это шаги в этой области. Но инициатива сейчас пошла от наших народных избранников, давайте уже дождемся конкретного оформления», — заявлял он.