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Война Девятьсот тридцать седьмой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 сентября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- Минобороны России отчиталось о 16 украинских беспилотниках, сбитых над российскими регионами. 15 дронов были сбиты над Брянской областью, один — над Курской. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
- В Сумской области российские «Шахеды» атаковали объекты энергетической системы. Над регионом были сбиты 16 дронов, сообщили в областной военной администрации. В городе из-за отсутствия электроэнергии не будут курсировать троллейбусы, сообщает «Суспильне» со ссылкой на исполняющего обязанности главы Артема Кобзаря.
- Украинские силы ПВО сбили 34 из 51 беспилотника, запущенных российскими войсками в течение ночи. Еще 12 дронов были «локационно потеряны» в нескольких регионах, а два беспилотника вернулись в Россию. ПВО работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
- Великобритания не будет «действовать в одиночку» в вопросе предоставления Украине разрешения наносить удары дальнобойным оружием по целям в России, пишет The Times со ссылкой на источник. В то же время спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер в ответ на вопрос журналистов, принято ли решение об ударах дальнобойным американским оружием по целям в России, ответил, что у него «нет никаких объявлений» об изменениях в политике Белого дома по этому вопросу.
- Российские военные убили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец. В телеграм-каналах утверждается, что это произошло около Новгродовки в Покровском районе Донецкой области, а на мече было написано «За Курск». Лубинец сообщил, что обратился в ООН и Международный Красный крест.