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Война Девятьсот тридцать шестой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 сентября читайте здесь.
Главное к полудню
- В Беларусь вновь залетел российский дрон-камикадзе типа «Шахед», пишет телеграм-канал «Беларускі гаюн». Это произошло в ночь на 16 сентября во время российской воздушной атаки по Украине. Беспилотник пересек границу в Гомельской области, около 20 минут провел над Полесским радиационно-экологическим заповедником, а потом вновь улетел в Украину. Беларуская авиация по тревоге не поднималась. ВСУ заявляли, что за ночь сбили 53 российских дрона.
- ВСУ обстреляли город Сватово в Луганской области, утверждают назначенные Россией власти самопровозглашенной ЛНР. В результате обстрела четыре человека получили минно-взрывные травмы: две женщины, мужчина и 13-летняя девочка. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
- Один человек погиб и семеро получили ранения в результате российских обстрелов Донбасса, сообщает Нацполиция Украины. За минувшие сутки под огнем находились девять населенных пунктов: города Лиман, Николаевка, Покровск, Северск, Торецк, Часов Яр, поселок Клебан-Бык, села Раздольное, Шевченко. В общей сложности повреждены 58 гражданских объектов: более 40 жилых домов, торговый комплекс, учебное заведение, гаражи, хозяйственные постройки, автомобили, критическая инфраструктура.
- Министерство обороны Латвии передаст Украине боевые разведывательные гусеничные бронемашины CVR (T), ранее приобретенные у Великобритании, сообщает Delfi. По контракту, заключенному в 2014 году, страна приобрела 123 бронемашины (из них 116 модернизованных). Латвия обязалась оказывать военную помощь Украине в размере 0,25% от ВВП ежегодно до 2026 года.
Главные новости ночи и утра
- Белгород попал под обстрел утром 16 сентября, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате прямых попаданий загорелись несколько машин и частный дом. Ранены восемь мирных жителей. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всех раненых госпитализировали. Повреждены 21 многоквартирный и четыре частных дома.
- Российские войска атаковали Украину дронами. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ночь на 16 сентября военные РФ запустили в сторону Киевской области 56 ударных беспилотников (районы запуска — Курск, Ейск). Украинская ПВО сбила 53 дрона в пределах Киевской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областей. Еще три беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах, добавили в ВСУ.
- Начальник городской военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что с начала сентября российские войска уж в восьмой раз атаковали столицу Украины. По его словам, нынешняя ночная атака была массированной, воздушная тревога в городе продолжалась около трех с половиной часов. Силы ПВО сбили почти два десятка дронов. По предварительным данным, в Киеве пострадавших и разрушений нет.
- В Киевской области в результате ночной воздушной атаки РФ ранена местная жительница, сообщил глава военной администрации региона Руслан Кравченко. По его словам, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Повреждены пять автомобилей и пять частных домов. На месте падения обломков беспилотников в четырех районах загорелась трава и лесная подстилка. Все пожары ликвидированы.
- Число раненых в результате вчерашнего обстрела жилого дома в Харькове выросло до 43 человек. Одна женщина погибла, сообщает Нацполиция Украины. Среди пострадавших — четверо детей в возрасте одного, четырех, 12 и 13 лет. Местные власти заявляли, что российские войска ударили по городу управляемыми авиабомбами.