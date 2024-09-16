Война Девятьсот тридцать шестой день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 936-й день полномасштабной российско-украинской войны. В новой хронике «Медуза» продолжает следить за боевыми действиями и связанными с ними событиями в остальном мире.

Что случилось 15 сентября

Война Девятьсот тридцать пятый день. Хроника «Медузы»

Что случилось 15 сентября