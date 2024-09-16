Вид на Выдубицкий монастырь и реку Днепр с территории Национального ботанического сада имени Гришко. Киев, 2019 год Mykhailo Palinchak / Alamy / Vida Press

Редкие и экзотические растения в Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко в Киеве могут погибнуть зимой из-за российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре, пишет The Guardian.

Национальный ботанический сад имени Гришко, основанный в 1935 году, считается самым большим в Украине и одним из крупнейших в Европе. На территории сада произрастают видов деревьев, цветов и других растений со всего мира. Киевский ботсад также известен уникальной коллекцией тропических и субтропических растений, которые растут в его оранжереях общей площадью более пяти тысяч квадратных метров. В частности, коллекция тропических орхидей сада насчитывает более 350 природных видов и разновидностей.

Старший научный сотрудник ботсада Жанна Ярославская рассказала, что после полномасштабного российского вторжения в Украину во время отключений электричества работники сада пытаются поддерживать нужную температуру в оранжереях с помощью печей.

«Это довольно неандертальское устройство, — сказала она, показав журналисту The Guardian Люку Хардингу одну из печей. — Когда отключают электричество, мы топим дровами. Зимой мы делаем это круглосуточно. Нашим растениям нужна постоянная температура. Они не любят ни холода, ни жары». По ее словам, например, для коллекции бромелиевых из Америки необходимо поддерживать температуру не ниже 10 °C, иначе они погибнут.

Россия регулярно наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оставляя без тепла и света целые города и регионы. В Украине введены графики отключений электричества. Руководство «Укрэнерго» еще в августе утверждало, что зимой не допустит катастрофы, но предупреждало, что легким холодный сезон не будет.

Ситуация с отключениями в Киеве и других регионах Украины к зиме только ухудшается, утверждает The Guardian. Власти города, пишет издание, не могут гарантировать бесперебойную подачу электричества на фоне грядущего похолодания, а цены на электроэнергию выросли вдвое. В то же время финансирование ботсада сократилось, а его сотрудникам урезали зарплаты.

«В худшем случае мы потеряем большую часть нашей коллекции», — сказал руководитель отдела тропических и субтропических растений Роман Иванников. По его словам, до первых заморозков его команде нужны дополнительные генераторы. В прошлом году в оранжерее с орхидеями установили три тепловых насоса для поддержания температуры на уровне 20–22 °C, но резервного питания на случай длительного отключения света у сада нет.

Время от времени на территорию ботсада падают обломки сбитых ракет и беспилотников, взрывной волной в саду повалило несколько краснокнижных растений. «Прямого попадания у нас не было. Но мы понесли большой ущерб», — рассказал Иванников.

В беседе с журналистом The Guardian Ярославская отметила, что хотела бы заменить старые здания ботсада на более современные и теплоэффективные, но, пока идет война и продолжаются обстрелы, заниматься этим бессмысленно. Пока работники учреждения пытаются сделать так, чтобы сад и тысячи тропических и субтропических растений пережили предстоящую зиму. «Если бы у меня была волшебная палочка, я бы хотела, чтобы не было России. Нет России, а значит, не будет проблем. Мы могли бы жить нормально», — сказала Ярославская.