Президент Казахстана на встрече с канцлером Германии заявил, что «в военном отношении Россия непобедима», но шанс на мир еще есть

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что дальнейшая эскалация российско-украинской войны может привести «к непоправимым последствиям».

Как отмечает агентство «КазТАГ», Токаев высказался по поводу войны по просьбе Шольца.

Он назвал «фактом», что Россия «в военном отношении» непобедима.

«Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует», — заявил Токаев.

По мнению президента Казахстана, необходимо «внимательно рассмотреть все мирные инициативы» различных государств, после чего остановить боевые действия, а затем перейти к обсуждению «территориальных вопросов». Токаев подчеркнул, что «руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы должны жить в мире и взаимопонимании».

«С Россией Казахстан имеет самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу в мире, между нашими странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества. В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве», — заключил Токаев.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мирный план, предложенный Бразилией и Китаем, заявив, что он не учитывает интересов Киева. «Как можно предлагать свою инициативу, ничего у нас не спросив? А Россия включается и говорит: „Мы поддерживаем эту инициативу“. Мы ж не дураки. Для чего этот театр?» — заявил президент Украины.

В феврале 2024 года Китай опубликовал план урегулирования конфликта в Украине — он состоял из 12 пунктов и, в частности, предполагал «уважение суверенитета всех стран», прекращение боевых действий и возобновление переговоров между Москвой и Киевом.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия для прекращения боевых действий в Украине и начала мирных переговоров. Согласно этим требованиям, Украина должна заявить о полном выводе войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и начать реальный вывод войск, а также официально заявить об отказе от планов по вступлению в НАТО. В ответ Зеленский назвал это «ультимативными посланиями, которые ничем не отличаются от тех, что были раньше». По его мнению, Путин «не остановится».

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