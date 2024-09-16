Владимир Зеленский выступит на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября выступит на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает «Голос Америки». За день до Зеленского на Генассамблее ООН запланировано выступление президента США Джо Байдена.

Ранее британские источники Politico говорили, что на Генассамблее ООН может быть объявлено о снятии запрета на использование дальнобойных ракет, предоставленных Украине западными союзниками, для ударов по территории России.

Зеленский, в свою очередь, сообщал, что планирует лично ознакомить западных партнеров и в частности Байдена, а также кандидатов на американских президентских выборах Дональда Трампа и Камалу Харрис с так называемым «планом победы».

Снятие запрета на использование дальнобойных ракет, говорил президент Украины, «может изменить ход войны и заставить Россию искать мир».

Куда смогут добить такие ракеты

Запад близок к тому, чтобы разрешить ВСУ бить по целям в России дальнобойными ракетами. Какие объекты под угрозой ударов? В зоне вероятного поражения (она включает даже Москву) — десятки военных аэродромов

Куда смогут добить такие ракеты

Запад близок к тому, чтобы разрешить ВСУ бить по целям в России дальнобойными ракетами. Какие объекты под угрозой ударов? В зоне вероятного поражения (она включает даже Москву) — десятки военных аэродромов