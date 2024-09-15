Война Девятьсот тридцать пятый день. Хроника «Медузы»

Главное к утру

Вечером 14 сентября армия РФ обстреляла Одесскую и Херсонскую области. В пригороде Одессы погибла супружеская пара, муж 1958 года рождения и жена 1962-го, еще одну 65-летнюю женщину ранило в голову и в тазобедренный сустав. В Понятовке Херсонской области погиб 55-летний мужчина и пострадала 52-летняя женщина.

В ночь на 15 сентября, как сообщили ВСУ, российский войска атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из аннексированного Крыма, одной управляемой авиационной ракетой Х-59 с оккупированной части Запорожской области и 14 «Шахедами», запущенными из Курска и с крымского мыса Чауда. ВСУ сбили ракету Х-59 и десять беспилотников. Украинская ПВО работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях. Региональные власти сообщали об обстрелах Херсонской, Запорожской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Минобороны России отчиталось, что ночью российская ПВО сбила 29 украинских беспилотников: 15 — над Брянской областью, пять — над Курской, четыре — над Смоленской, два — над Орловской, по одному — над Белгородской, Калужской, Ростовской и Рязанской.