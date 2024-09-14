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Война Девятьсот тридцать четвертый день. Хроника «Медузы»
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- Союзники Украины готовы снять ограничения на удары дальнобойными ракетами по территории РФ. Основной целью ударов станут военные аэродромы, считают эксперты. «Медуза» показывает, каким аэродромам будут угрожать ракеты.
- Российские войска начали контрнаступление в Курской области и продолжают продвигаться в Донбассе. Как им противостоит украинская армия. Военная сводка «Медузы» и интерактивная карта боев.
Главное за ночь и утро
- В Вашингтоне состоялась встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Джо Байдена. После встречи журналисты спросили Стармера, удалось ли ему убедить Байдена разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты, которые ей предоставляют западные союзники, для нанесения ударов по целям в России. Глава британского правительства заявил, что на встрече с Байденом обсуждалась стратегия в отношении Украины, «а не просто какие-то конкретные шаги или тактика».
- Войска РФ в ночь на 14 сентября атаковали Украину более чем 70 дронами типа «Шахед», сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Большинство беспилотников удалось сбить, написал президент Украины, поблагодарив силы ПВО в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях. «Нам нужно больше возможностей для усиления воздушного щита, противовоздушной обороны и дальнобойности, чтобы и дальше защищать жизнь и наших людей», — подчеркнул Зеленский, добавив, что власти Украины «работают над этим с союзниками».
- Мэр Харькова сообщил о ударе российской авиабомбы по Холодногорскому району. Бомба упала на территории гаражного кооператива, люди не пострадали.
- В Киеве обломки сбитого российского беспилотника упали на территории коммунального предприятия, написал в телеграме мэр города Виталий Кличко. На место происшествия выехали экстренные службы, сообщил он, добавив, что падение обломков не привело к возгоранию.
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