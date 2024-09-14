Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «103 на 103»

Российское министерство обороны объявило об обмене пленными с Украиной. В заявлении, распространенном военным ведомством, говорится, что «возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области». Украинской стороне, заявило Минобороны РФ, «переданы 103 военнопленных ВСУ».

Освобожденные из плена российские военные находятся в Беларуси, «где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», цитирует «Интерфакс» заявление Минобороны. Позднее освобожденные из плена отправятся в Россию.

Обмен, как утверждается, был произведен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен пленными. «Наши — дома», — написал он в телеграм-канале, опубликовав фотографии вернувшихся. Среди тех, кого удалось освободить, сообщил Зеленский, защитники Мариуполя и «Азовстали», Киевской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей.

13 сентября Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «49 на 49». В РФ вернулись, в основном, срочники, попавшие в плен в ходе украинского наступления в Курской области. Украина вернула домой бойцов ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, пограничной службы, а также гражданских лиц. Среди освобожденных из плена украинцев — защитники завода «Азовсталь» в Мариуполе и крымская татарка Ление Умерова, обвиненная российскими властями в шпионаже.

Как в Украине встречали освободившихся из плена

Россия и Украина обменялись пленными. Среди вернувшихся домой украинцев — защитницы «Азовстали» и крымчанка Ление Умерова, которую в РФ обвинили в шпионаже. Фотографии

Как в Украине встречали освободившихся из плена

Россия и Украина обменялись пленными. Среди вернувшихся домой украинцев — защитницы «Азовстали» и крымчанка Ление Умерова, которую в РФ обвинили в шпионаже. Фотографии