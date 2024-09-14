Российский дрон вновь залетел в воздушное пространство Беларуси

Один из дронов, которыми войска РФ в ночь на 14 сентября атаковали территорию Украины, залетел в воздушное пространство Беларуси.

По данным мониторингового канала «Беларускі Гаюн», около 04:10 беспилотник типа «Шахед» пересек границу с Беларусью в районе Лоева, и провел в воздушном пространстве страны около получаса.

«Дрон двигался западным курсом, а далее повернул на юго-восток и вернулся на территорию Украины. Он полетел в район Славутича, где был замечен уже в 05:05», пишет «Беларускі Гаюн».

Во время нахождения беспилотника в воздушном пространстве Беларуси в небе над Гомельской областью дежурил один из истребителей ВВС страны. По данным мониторингового проекта, истребитель был поднят с аэродрома Барановичи около 03:40.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в ночь на 14 сентября войска РФ запустили по территории Украины более 70 дронов типа «Шахед», большинство из них были уничтожены.

Ранее несколько раз сообщалось о беспилотниках, которые залетали в воздушное пространство Беларуси. В частности, Минобороны Беларуси заявляло, что в ночь на 5 сентября в воздушном пространстве страны был зафиксирован факт нарушения госграницы — предположительно, беспилотниками. Все цели были уничтожены, добавили в ведомстве. «Беларускі Гаюн» сообщал, что беспилотники были российскими. В августе Александр Лукашенко заявлял о сбитых над территорией страны дронах, уверяя, что они были запущены из Украины.

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