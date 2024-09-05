Минобороны России заявило об атаке двух украинских безэкипажных катеров в Черном море

В течение ночи в северо-восточной части Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, заявили в Минобороны России 5 сентября.

В сообщении военного ведомства точное место не указывается. Однако о сирене, предупреждающей об угрозе атаки морских безэкипажных катеров, сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко. В районе набережной в городе было ограничено движение транспорта. Около восьми утра сигнал тревоги, продолжавшийся с половины второго ночи, был отменен. О последствиях атаки мэр Новороссийска не сообщил.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали несколько российских регионов. Над Белгородской и Брянской областью были сбиты по два дрона, над Курской — три. Также над Белгородской областью был сбит один реактивный снаряд РСЗО «Ольха», заявили в военном ведомстве.

При этом российские войска также, вероятно, запускали дроны, часть которых залетела в Беларусь. Мониторинговый канал «Беларускі Гаюн» сообщил, что около часа ночи в воздушном пространстве страны появились два дрона «Шахед», двигавшиеся в направлении Гомеля. Позже телеграм-канал писал, что в Гомеле упали обломки сбитого дрона.

Минобороны Беларуси заявило, что в ночь на 5 сентября в воздушном пространстве страны был зафиксирован факт нарушения госграницы — предположительно, беспилотниками. Все цели были уничтожены, добавили в ведомстве.

О российских дронах в воздушном пространстве Украины сообщал мэр Киева Виталий Кличко. Про последствия атаки информации нет.