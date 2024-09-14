Z‑блогеры сообщили о гибели двух российских военных, критиковавших командование. Министр обороны поручил «разобраться в ситуации»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову вместе с контрразведкой ФСБ «разобраться в ситуации, связанной с информацией о гибели двух военнослужащих с позывными Эрнест и Гудвин 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа». Это поручение, цитирует ТАСС заявление Минобороны РФ, Белоусов взял на личный контроль.

13 сентября Z-блогеры сообщили о гибели военнослужащих 87-го отдельного полка, командиров разведотряда БПЛА Дмитрия Лысакова (позывной Гудвин) и Сергея Грицая (позывной Эрнест). Лысаков и Грицай утверждали, что за критику командования их расчет расформировали, а их самих отправили в штурмовое подразделение.

Военные распространили обращение, а также записали видео, которое поручили опубликовать после их смерти, сообщала «Медиазона». Лысаков и Грицай, в частности, заявляли, что командир 87-го полка Игорь Пузик занимается торговлей наркотиками и работает на западные разведки — якобы он мешал использовать данные, добытые разведотрядом БПЛА, а также обвиняли его в убийстве из-за «личной неприязни». Командир полка, утверждали они, решил отправить их на верную смерть, а они согласились, потому что «есть присяга, есть Родина, есть долг».

В видео, которое должно было быть опубликовано после их смерти, Лысаков и Грицай, пишет Astra, советовали «никому никогда не служить» в армии РФ и рассказали о «преступлениях руководства», а также том, как командиры «ежедневно врут».

Обращение, утверждал Грицай, было записано в районе населенного пункта Мемрик в Донецкой области, о захвате которого российские военные объявили 9 сентября.